Выяснилась причина 'ужасной вони' в особняке принца Гарри и Меган Маркл за $15 миллионов

Меган Маркл и Принц Гарри с марта 2020 года проживают в роскошном особняке в Монтесито (Калифорния, США) за 15 миллионов долларов (423 млн гривен). Однако звездные соседи королевской пары, такие как Опра Уинфри, Орлнадо Блум и Кэти Перри, пожаловались на "ужасную вонь", окутавшую дом герцогов Сассекских.

Позже выяснилось, что жуткий запах проник в поместья и других жителей престижного поселения. Он исходил от заповедника птиц Андре Кларк – болота размером 17 гектар с морской водой, пишет Еxpress.

Кэмерон Бенсон, менеджер по чистой воде города Санта-Барбара, объяснил: "Вода там может застаиваться. Проблемы с запахом носят спорадический характер, а в некоторых условиях они ухудшаются".

Местные жители описывали вонь, исходившую из птичьего приюта, как "запах выбросов, гниющих на солнце, от которых сводит желудок".

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Обладатели недвижимости в Монтесито не проветривают свои дома и по возможности не выходят на улицу, чтобы спастись от "встречи" с неприятным ароматом.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл в поисках нового жилья. Это не удивительно, поскольку проблемы с запахами в этом районе встречались и ранее.

В августе 2021 года выяснилось, что всего в 10 минутах от особняка герцога и герцогини Сассекских находится огромная легальная фабрика по производству каннабиса. Запах марихуаны на территории был настолько сильным, что проезжающим мимо автомобилистам приходилось останавливаться из-за плохого самочувствия. Юридическая фирма по борьбе с сорняками пообещала установить новые "системы контроля аромата" после ряда жалоб от соседей. Однако для принца и его супруги это стало одним из ключевых факторов в принятии решении о покупке нового особняка.

Напомним, с 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.

Коротко о личностях:

Принц Гарри – член британской королевской семьи, внук королевы Елизаветы II. Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы. У него есть родной брат, принц Уильям.

Меган Маркл – американская актриса и фотомодель, которая стала известна благодаря роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В браке с принцем Гарри родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Как писал OBOZREVATEL ранее, в сеть "слили" свидетельство о рождении сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи, в котором была раскрыта настоящая должность герцогини. Оказалось, что Меган Маркл технически является принцессой Уэльской, несмотря на то, что королева Елизавета II дала ей титул герцогини.