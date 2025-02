Выступление Кендрика Ламара на Супербоуле 2025 едва не сорвали: кого задержала охрана и почему рэперу не заплатили. Фото, видео

Рэпер Кендрик Ламар принял участие в шоу, что проходило во время перерыва матча по американскому футболу Супербоул 2025, исполнив свои самые популярные треки. Артист в течение длительного времени готовился к важному мероприятию, однако его выступление едва не сорвал мужчина, который начал размахивать флагом с надписями "Газа" и "Судан".

Как отмечает CNN, ссылаясь на информацию представителей Национальной футбольной лиги США, человек был частью команды, которая работала на поле, и состояла из 400 человек. Мужчина продемонстрировал флаг в конце музыкального номера артиста, но его сразу задержала охрана.

Что известно об инциденте

Во время выступления на Супербоуле 2025 Кендрик Ламар исполнил свои хиты, среди которых Squabble up, Humble, DNA и Peakaboo. Артист даже порадовал аудиторию популярной композицией Not Like Us, которая в прошлом году стала причиной судебного дела между ним и рэпером Дрейком. Дело в том, что в этой композиции Ламар обвинил коллегу по сцене в отношениях с несовершеннолетними и тайных детей. Хотя исполнитель убрал из текста все оскорбительные слова, избежать неприятных ситуаций все же не удалось.

Когда рэпер исполнял свою последнюю композицию в рамках шоу, мужчина, одетый в черный костюм, как и все остальные танцоры, поднял над головой флаг, напоминавший сочетание суданского и палестинского, с надписями "Газа" и "Судан". Сначала он вылез на автомобиль, стоявший на сцене на протяжении всего шоу Кендрика Ламара, а затем несколько секунд бегал с ним по полю, пока не был задержан охранниками.

"Поступок этой особи не был запланирован, не был частью постановки и никогда не репетировался", – сообщил представитель компании Roc Nation, продюсировавшей шоу.

Отмечается, что после инцидента мужчине навсегда запретили посещать все стадионы и мероприятия NFL.

Почему рэперу не заплатили

Стоит отметить: несмотря на то, что Кендрик Ламар в течение многих месяцев активно готовился к выступлению на Супербоуле 2025 года, он не получил за постановку ни копейки. Организаторы платили все расходы за создание концерта, однако ни одному артисту не платят за музыкальные номера.

Как сообщает People, это связано с тем, что участие в 15-минутном шоу, которое происходит в перерыве матча, является отличной возможностью для исполнителей повысить продажи своих альбомов и билетов на концерты. Ежегодно трансляция становится самой популярной среди зрителей, поэтому после выступления на Супербоуле узнаваемость артистов заметно возрастает.

