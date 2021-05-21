Выступление Go_A на Евровидении 2021 впечатлило иностранцев: появилась реакция сети

Украинская группа Go_A вызвала ажиотаж в сети своим ярким выступлением в первом полуфинале музыкального конкурса Евровидения 2021. Многие жители зарубежных стран отметили, что номер получился очень эмоциональным и заслуживает победы.

Об этом OBOZREVATEL стало известно под опубликованным видео с выступлением на YouTube-канале (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Стоит отметить, что за основу песни была взята украинская игра-веснянка "Зеленый шум".

Иностранцы уверены, что украинская группа Go_A сможет выиграть музыкальный конкурс в этом году. Они засыпали коллектив множеством приятных комплиментов.

"Вы тоже считаете, что это победитель в этом году?", "Украина вперед! Самое интересное выступление, привет из Румынии", "Если бы я мог, я бы проголосовал за Украину. Привет из Боснии и Герцеговины".

"Это то, что должно было быть на Евровидении... В каждой стране есть что-то уникальное... Это потрясающе!", "Молодцы, Украина, это шедевр. Удачи с Кипра", "12 баллов от Нидерландов! Украина, вперед!", "Удачи Украине из Турции", "Украина, удачи вам, спасибо за ваш язык, привет из Беларуси!", – пишут люди в комментариях.

Группа Go_A сделала Украину рекордсменкой Евровидения

Наша страна стала единственной, представители которой всегда становились финалистами конкурса. Сейчас общее количество попаданий украинцев с полуфинала в финал – 16 раз. И этот рекорд точно не будет побит в ближайшие 17 лет.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мировая пресса бурно обсуждает выступление украинской группы Go_A в первом полуфинале музыкального конкурса Евровидения 2021. Так, многие прогнозируют, что украинцы имеют неплохие шансы на победу в гранд-финале.