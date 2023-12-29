'Выставлять селфи в форме и воевать – это разные вещи'. Рудницкая припомнила Козловскому прошлые 'подвиги'

Певица и телеведущая Анжелика Рудницкая выразила разочарование из-за того, что ныне ставший на защиту Украины исполнитель Виталий Козловский так и не извинился публично за свои ошибки в прошлом. Артистка говорит, что, скорее всего, не готова их прощать коллеге, потому что война не обошла ее семью – она потеряла родного дядю.

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Такой комментарий певица озвучила в интервью OBOZ.UA. Артистка добавила, что ошибки Виталия – это "плевок в лицо всем нашим защитникам, нивелирование подвигов воинов, вставших на защиту страны с 2014 года".

Напомним, коллега Козловского Анжелика Рудницкая в одном из своих интервью выразила разочарование из-за того, что исполнителю Виталию Козловскому присвоили орден "За заслуги" ІІІ степени: "Герой" украинской музыки – Виталий Козловский. Я с болью и сожалением говорю об этих людях, потому что мы вместе росли и формировались. Пели на одной сцене, хохотали в одних гримерках, скучали вместе. И сейчас для меня эти артисты ничем не лучше поющих в России. В 2018 году Виталий Козловский в День победы в Москве выступал. Власть это не остановило, и они ему тоже дали орден".

Анжелика вспомнила также, что в 2017 году исполнитель поехал с цветами к экс-мэру Славянска Неле Штепе, которая в свое время поддержала оккупантов. Когда ее из-за этого посадили под домашний арест, артист наведался к ней с огромным букетом и заявил, что его поразила ее личная история, однако после шквала критики удалил фотографию из соцсети.

"Я никогда не слышала от него извинений – ни за выступления на Красной площади в Москве на 9 Мая, ни за цветы, которые он повез предательнице Неле Штепе, которая принимала захватчиков с распростертыми объятиями, – говорит о Козловском в интервью OBOZ.UA Рудницкая. – Еще выложил в соцсети фото с ней с подписью: "Своих не бросаем". Это был плевок в лицо всем нашим защитникам, нивелирование подвигов воинов, вставших на защиту страны с 2014 года".

"Почему я должна ему это прощать? – добавляет Рудницкая. – В то время мой родной дядя и еще тысячи украинцев погибали под Луганском. Как можно это забыть? Я не знаю, воюет ли он сейчас. Выставлять селфи в военной форме и воевать – это разные вещи. Но если он переосмыслил поступки и реально готов брать на себя ответственность за судьбу страны, то, конечно, это многое меняет. Каждому человеку надо давать шанс измениться. И сейчас не время между собой ссориться, сейчас нужно использовать любую возможность держаться друг за друга".

Ранее OBOZ.UA писал, что стало известно, куда Виталий Козловский ушел из Нацгвардии.

Полное интервью с Анжеликой Рудницкой читайте в воскресенье, 31 декабря.

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