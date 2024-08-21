'Вырос в русскоязычной семье'. Актер Александр Печерица рассказал, благодаря каким событиям в Краматорске влюбился в украинский язык

Александр Печерица ("Крипосна", "Сага", "Век Якова") родился в российском Санкт-Петербурге, а детство и юность актера прошли в Краматорске в Донецкой области. Артист вырос в русскоязычной семье.

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В интервью OBOZ.UA Александр Печерица рассказал, какие события из школьной жизни помогли ему влюбиться в украинский язык. А еще побуждали понять важность украинской культуры и подлинной истории.

"Я когда-то у своего деда спрашивал: "Почему ты говоришь на украинском?". А он отвечал: "Так так разговаривал мой дед. А раньше – его дед". А я из-за того, что произошло обрусение, вырос в русскоязычной семье, – вспоминает актер. – А в девятом классе к нам пришла новая учительница украинского языка и литературы Алла Дмитриевна. Она была из черновицких земель и очень красиво говорила на украинском языке. Боже, как она рассказывала! Что она рассказывала!".

"И это зажгло во мне тягу к языку, стало невероятным прозрением, – продолжает Александр Печерица. – А она говорила: "Саша, оно все в тебе было, просто какое-то время спало". Меня это увлекло, захотелось дальше изучать. И когда начинаешь глубже интересоваться, открывается множество несоответствий. Например, думаешь: "Украинского языка не существует? А почему тогда запрещали столько раз то, чего не существует? И в этом контексте снова у меня возникает вопрос: кто же мы такие все-таки? Такая нация – и поем, и танцуем, и работаем много. Но в душе поселилось батрачество. Вот когда с нами это произошло? Почему когда-то плодородные земли на Днепре заняли именно украинцы? То есть что-то такое мы знали когда-то, а потом это потеряли в себе? И, может быть, именно сейчас нам представился шанс все восстановить?".

Актер говорит, что до сих пор поддерживает связь со своей учительницей украинского языка и литературы: "С Аллой Дмитриевной мы часто переписываемся. Она до сих пор преподает. И многие ее ученики стали заметными людьми в нашем обществе".

Полное интервью с Александром Печерицей читайте здесь на OBOZ.UA.

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