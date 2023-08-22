Выбрали кровавые рубли: четыре артиста из России, которые выступили против войны, но потом 'переобулись'. Фото

Российских артистов, которые решились выступить против террористической войны в Украине и осудить кровавый путинский режим, можно пересчитать на пальцах одной руки. Остальные – либо молчат, либо пытаются выслужиться перед Кремлем, поддерживая геноцид украинского народа. Однако есть еще одна категория звезд из РФ – те, кто "переобулись".

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OBOZREVATEL решил рассказать о знаменитых россиянах, которые изначально публично осудили разрушительную и убийственную войну в Украине, однако вскоре изменили свое мнение. Хотя здесь будет уместнее использовать "продались за кровавые рубли", поскольку единственным логичным объяснением такого "переобувания" является страх потери заработка.

Рома "Зверь" Билык

Группа "Звери" во главе с их фронтменом Ромой Билыком сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину в своих соцсетях разместили следующее заявление: "Мы против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров". Подобный пост лидер коллектива обнародовал и на своих личных страницах. Однако, как и следовало ожидать, российским Z-патриотам такая позиция музыкантов не понравилась. Активисты обратились в прокуратуру с просьбой проверить Билыка "за высказывания против СВО и на предмет финансирования ВСУ". Концерты коллектива также стали отменять.

И здесь предстал выбор: оставаться верными своей позиции и не переходить на сторону агрессора или "переобуться" и спокойно продолжать зарабатывать деньги. Как можно догадаться, Билык и его команда выбрали второй вариант. В августе этого года артиста заметили на территории оккупированного Донбасса, где он песнями развлекал боевиков-террористов.

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев в день полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022-го, написал у себя в соцсетях эмоциональный пост с осуждением действий родной страны: "Сука, сегодня началась настоящая война! Бл*ть что же вы творите? Я сам реву как мальчик сейчас! Потому что за*бало, что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями". Не понадобилась и месяца, чтобы певец отрекся от собственных слов. Он выдал, что любит Россию и гордится своим гражданством, а слухи об эмиграции назвал ложью и провокацией.

Уже в апреле Лазарев появился на афише пропагандистского концерта "Za Россию" в Липецке, а в ноябре снялся в клипе Shaman на песню "Встанем", которая считается недогимном так называемой "спецоперации". Артист цинично лжет о "бедных детях из Донецкой области, которых обстреливали ВСУ" и делает вид, что 24 февраля ни слова не говорил о войне.

Кристина Асмус

"Страх и боль. Молю, остановите все это. Нет войне!!!" – написала звезда "Интернов" в своем Instagram 24 февраля 2022 года. Эти три предложения стали поводом для составления на актрису протокола по статье о "дискредитации армии РФ". Чтобы избежать вероятного наказания и не лишить себя возможности зарабатывать кровавые рубли, Асмус свой пост быстренько удалила. В суде адвокат артистки намекнул, что она поддерживает войну, поскольку он защищает свою клиентку только убедившись в ее "патриотичной" позиции. Сама же Асмус к теме войны больше никак не возвращалась. Сейчас она продолжает активно сниматься в российском кино.

Миша Марвин

А здесь история особенно интересная. Миша Марвин, он же Михаил Решетняк, – украинец. Музыкант родом из Черновцов является родным братом популярной певицы Tayanna. С 2015 года он сотрудничал со знаменитым российским лейблом Black Star, лидером которого был заядлый путинист и Z-патриот Тимати. Однако после полномасштабного вторжения Марвин покинул Москву, разорвал связи с пропутинской компанией и даже осудил агрессора, поддержав родную страну. Но "благородности" звезды хватило ненадолго. Уже в сентябре 2022-го музыкант объявил, что вернулся в Black Star, следовательно и в Россию, а от всех своих слов в поддержку Украины отказался.

Ранее OBOZREVATEL писал об актере Михаиле Ефремове, который также изначально выступал против войны и осуждал путинский режим, но вскоре переобулся. Что повлияло на смену позиции артиста-заключенного – читайте в нашем материале.

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