Выбрал сразу три профессии. Евгений Нищук рассказал, чем занимается его единственный сын и почему тот не пошел в актеры

Бывший топ-чиновник, народный артист Украины Евгений Нищук с первых дней войны оставил актерскую профессию и защищает Украину с оружием в руках. Родные артиста непросто отнеслись к его решению идти на фронт.

О своих армейских буднях Нищук много говорит с сыном. Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL.

28-летний Олекса – сын Евгения Нищука и Оксаны Нищук-Батько – заслуженной артистки Украины, ушедшей из жизни в 2016 году из-за болезни. К слову, вчера, 27 сентября, Оксане исполнилось бы 50 лет.

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Евгений Нищук говорит, что разговаривает с сыном о войне: "Он иногда знает больше, чем я, ведь много читает, исследует. Мы много говорим на эти темы. Олекса окончил Карпенко-Карого, факультет киноведения".

Отец не мечтал о том, что сын станет актером, однако признает, что у того есть все задатки для этой профессии: "Если бы сын этого хотел, мы бы с женой Оксаной поддержали его, как актеры. Но он не проявлял такого желания, хотя вырос очень артистическим, ярким, красивым. Имеет отличный голос, актерское чувство. Однако он все равно пришел в театр – работает как звукорежиссер, художник по свету и видеоинженер. И я очень рад, что он нашел себя в профессии".

Актер говорит, что родные непросто отнеслись к его решению идти воевать: "Конечно, переживали. Но сдерживать не могли, потому что знают меня хорошо. Да и у нас так в семье не принято. Благословляют и каждый раз просят, чтобы был осторожен". Евгений признается, что чувствует, что родные, переживающие за него, молитвами оберегают его от плохого: "Когда близко прилетает, а ты не знаешь, куда спрятаться, и мысленно умоляешь о какой-то защите. Божьей и всех тех, кто за тебя молится и переживает ".

Полное интервью с актером и военнослужащим Евгением Нищуком читайте в пятницу, 29 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нищук рассказывал об известном российском актере, который ездит по Москве с флагом Украины.

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