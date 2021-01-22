Второй выпуск шоу 'Маска' перенесли: названа причина

Второй эфир украинского шоу "Маска" переносится с 23-го на 30 января. Это связано с тем, что день, на который выпадает выпуск, объявлен в стране как днем траура.

Стоит отметить, что это из-за того, что в Харькове в доме престарелых произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщили на официальном сайте ТРК "Украина".

Так, во втором эпизоде проекта зрители познакомятся с новой восьмеркой участников, которые будут удивлять своими талантами и образами.

Одним из них станет веселый Буряк – настоящий великан, высота которого достигает 3,5 метров. Участник исполнит известную украинскую песню "Смерека", а вокруг его личности развернется жаркая дискуссия.

Кроме того, во втором выпуске "Маски" запланировано выступление эффектной Бабки, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом выпуске проект "Маска" покинул участник в образе Буйвола – его личность раскроют в следующем эфире.