'ВСУ действовали так, что все были в шоке': Клопотенко рассказал, чем его поразили украинские военные

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко считает украинскую армию одной из самых профессиональных в мире из-за того, что увидел своими глазами летом 2021 года во время украинско-британских военных учений. По его словам, вооруженные силы Украины поразили всех присутствующих своей техничностью и мастерством.

Шеф-повар готовил еду для нескольких тысяч военных из Украины, Великобритании, США, Литвы и Швеции. Об этом он рассказал в посте на своей странице в Instagram.

"И вот я там стою на поле, варю борщ, подсматриваю за соревнованиями одним глазом, вижу, как работают наши, и вылавливаю из кастрюли свою отвисшую челюсть. ВСУ действовали так, что не только я, но и все страны-партнеры этих учений были в шоке. Я вам это как свидетель говорю. Сильно, красиво, технически", – написал Клопотенко.

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Шеф-повар подчеркнул, что украинские военные уже давно были одними из лучших, а сейчас после полномасштабного вторжения РФ в Украину доказывают это еще сильнее.

"Как человек, который видел и стоял рядом, скажу, что украинская армия – мощь. Поэтому, котики, Украина в руках очень сильных специалистов. Верим в ВСУ", – добавил он.

Клопотенко добавил, что вспомнил этот эпизод, поскольку накануне получил награду "Лучшему шеф-повару Сухопутных войск ВСУ".

"Звучит оно, конечно, громко – отличие. Это просто табличка, подтверждающая то, что я там был и варил борщ", – прокомментировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Клопотенко на примере бочки с "г*вном и несколькими ложками меда" объяснил, почему "хороших россиян" не бывает.