'Всегда держался в стороне от всех': хореограф Женя Кот прокомментировал позицию Ямы и объяснил, почему не пошел в ВСУ

Украинский хореограф и победитель "Танці з зірками" Евгений Кот рассказал, в каких отношениях находится со своими коллегами – Дмитрием Дикусаром и Владиславом Ямой. И если с первым артистом он поддерживает связь, даже несмотря на то, что тот служит в рядах ВСУ, то со вторым никогда тесно не дружил.

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Об этом знаменитость поведал в интервью со Славой Деминым. Кот расстроил фанатов Дикусара, заявив, что недавно герой попал в больницу с ангиной. Несколько недель ему пришлось провести на больничном. Евгений регулярно списывается с танцором, который с января 2023 года не появляется в социальных сетях, и интересуется его жизнью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С Владом никакой связи мы не держим, да и в принципе до этого не очень и общались. Потому что Влад всегда держался в стороне от всех. А с Димой мы общаемся. Я не могу сказать, что часто, но я ему пишу, спрашиваю, как у него дела. Недавно писал, он был в больнице, заболел, у него была серьезная ангина", – сообщил селебрити.

Также Слава Демин поинтересовался у 35-летнего артиста, почему он не отправился вместе с Дикусаром на фронт. Мужчина заявил, что у него есть травмы, не совместимые со службой. Но в случае необходимости – он пойдет отстаивать независимость Украины.

"Мне не приходят повестки, потому что у меня белый билет. Но у нас полноценного белого билета, как мне кажется, нет. У меня сломаны кости, несколько грыж в позвоночнике, травма колена, разорванные запястья, лодыжка. Я не могу делать некоторые элементы в танцах". – объяснил Евгений.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Влад Яма озадачил фотографией из Украины и встал на защиту продюсера Потапа, которого также хейтили из-за "бегства" за границу. Танцор показался на студии "Твій день з 1+1" и написал "Дома", что дало толчок слухам о том, что он вернулся на Родину.

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