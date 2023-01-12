''Все слова абсолютно уместны'': Полякова вспомнила, как унизила предательницу Лорак задолго до войны

Украинская популярная певица Ольга Полякова привыкла отстаивать справедливость и говорить все, что она думает. Звезда рассказала, как в 2021 году отправила путинистке Лорак гневное сообщение, которое предательница моментально прочитала. Поп-дива призналась, она хотела поделиться мыслями с менеджером Артемом, но претензии сразу дошли до его получателя.

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Скандальный инцидент Полякова вспомнила в новом выпуске шоу "Дорослі дівчата" c Машей Ефросининой. Она утверждает, конфликта ей удалось избежать, однако певица не жалеет о сказанном и рада, что произошло именно так (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отправить данное сообщение звездную блондинку побудило видео концерта Ани Лорак в Одессе в 2021 году. Она была в бешенстве и захотела обсудить выступление артистки, которая променяла деньги на родину, со своим менеджером. Но по ошибке переслала смс с нецензурной бранью Каролине.

"Беру и пишу: "Ты смотри, какая с*ка, вернулась, будет она тут залы собирать. Ноги кривые, костюмы го**о, поет ужасно как параша". Наговорила и отправила. Думала, что Артему, но отправила Ани Лорак. А там такой спич. Сразу было написано "просмотрено", – разоткровенничалась исполнительница хита "Шлепки".

Оля вмиг позвонила помощнику Артему, рассказав о ситуации. Мужчина пообещал загладить конфликт. Сейчас Полякова уверена – все слова, которые она сказала в адрес артистки, были искусно подобраны. С ней согласилась и телеведущая Маша Ефросинина.

"Я хочу сказать сегодня, что все те слова, которые я написала в том сообщении, абсолютно уместны к этому человеку. Пусть она с этим живет", – резюмировала королева ночи.

Как писал OBOZREVATEL, с Ольгой Поляковой в Лондоне хотел сфотографироваться россиянин. Мужчина вмешался в ссору с младшей дочерью Алисой и заявил, что РФ ни на кого не нападала. Вокалистка отказала в снимке, "обласкав" наглого гражданина страны-агрессора.

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