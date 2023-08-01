'Все равно на Украину и трагедии': украинский певец в Европе пожаловался на душевное состояние и заявил, что делает вид, что волонтерит

Певец и саундпродюсер родом из Тернопольщины Иван Збараский (Zbaraski) удивил фанатов противоречивыми мыслями, которые изложил на бумаге. Музыкант опубликовал текст, в котором признался, что он "устал" от многих вещей, а также заявил, что ему все равно на войну и трагедии в Украине.

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Эта публичная рефлексия не понравилась комментаторам, напомнившим артисту, который с начала полномасштабного вторжения отсиживается в Нидерландах, что не ему жаловаться на усталость от войны. Пост появился в Instagram певца (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я устал... вдохновляться историями людей, не зная зачем и для чего, если я трус и боюсь умереть за Украину, боюсь умереть за кого-то. Мои песни в основном о моей жизни и том, какой я классный, стильный, вайбовый любовник. Мне все равно на Украину. Я сижу здесь и делаю вид, что я что-то делаю, что я волонтерю и это хорошо. Мне все равно на Каховку и на трагедии каждый день. Я подключил сбор к песне, потому что так правильно. Я не знаю, какую цель преследую, когда пишу песни о себе, войне", – говорится в тексте.

Очевидно, артист решил поделиться мыслями и пожаловаться на свое душевное состояние. Некоторым украинцам показалось возмутительным, что музыкант в Европе позволяет себе так выражаться, пока его соотечественники борются за независимость и ежедневно теряют родных.

"Безразлично на Украину, Каховку, трагедии? Извините, но можно подбирать слова. Военные не устали? Вот именно. Очень неэмпатично", Не стягивать – ок, высер*ть подобную дурость в в публичном пространстве, сидя в Европе – не ок. Это не откровенность, это ничтожность", "Отказывайся от гражданства, если тебе на Украину все равно", – написали в комментариях.

Такое заявление кажется особенно циничным, учитывая, что на днях музыкант выпустил трек, посвященный подрыву Каховской ГЭС. Теперь очевидно, что трагедия на самом деле не затронула автора песни.

"Это моя попытка передать эмоциональный спектр, возникший после подрыва россиянами Каховской ГЭС: отрицание, отчаяние, страх, гнев", – написал Збараский, а через неделю, напомним, заявил, что ему все равно на Каховку.

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