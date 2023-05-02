Все пошло не так! Шесть звезд, карьеру которых разрушила неудачная пластика. Фото до и после

Для многих женщин и мужчин пластические операции и косметические процедуры могут стать спасением от неуверенности или хейта. Однако не все задумываются над тем, насколько неудачным может быть подобный опыт и как трудно остановиться и полюбить себя вовремя.

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Роковые последствия вмешательства хирурга почувствовали на себе 6 звезд, которые простились с успешной карьерой после неудачной пластики. OBOZREVATEL решил рассказать о них (чтобы посмотреть фото до и после, доскролльте до конца страницы).

Лара Флинн Бойл

Звезда драматического телесериала "Твин Пикс" в 1900-х годах была популярной актрисой, которую считали очень привлекательной. Она обладала нетипичными чертами и несколько несимметричным лицом, однако это не помешало красавице покорять сердца кавалеров. После успеха вышеупомянутого проекта Лара решила "перекроить" себе лицо, однако в мире кино "сделанная" внешность ценится гораздо меньше, чем естественная красота.

Кортни Лав

Вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна была успешной актрисой, пока ее комплекс – большой нос – не заставил артистку обратиться к хирургу. Впрочем, операция была неудачной, а результат не устроил звезду из-за кривизны. После других попыток стать более привлекательной Кортни Лав успокоилась, однако удачных ролей у нее больше не было.

Микки Рурк

Секс-символ от мира кино в свое время страдал из-за алкогольной зависимости и часто становился фигурантом драк. Сломанный нос и отеки стали неотъемлемой частью внешности актера, поэтому он отважился на пластику. Однако стало только хуже.

Тара Рид

За плечами актрисы немало успешных комедий – "Американский пирог", "Дочка моего босса", "Клиника" и другие. Ее талант и харизма полюбились зрителям во всем мире, но Тара Рид так и не смогла полюбить сама себя.

Тори Спеллинг

Звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" увлеклась пластическими операциями в 16 лет. Это была не слишком удачная коррекция носовой перегородки. Затем была неудачная маммопластика и увлечение филлерами.

Дженнифер Грей

Дженнифер Грей исполнила главную роль в романтическом фильме "Грязные танцы", но ее слава быстро угасла. Причиной этого стала пластика, изменившая ее до неузнаваемости. Однако у актрисы была причина решиться на перемены – перед премьерой фильма она попала в аварию.

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