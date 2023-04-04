Все пошло не по плану! Семь знаменитостей, которые хотели сверкнуть ''особенным'' макияжем, но опозорились. Фото

Перед выходом знаменитостей на публику над их макияжем трудятся лучшие в мире визажисты. Мейк звезд, в идеале, должен быть ярким и выразительным, чтобы на снимках папарацци именитые красавицы выглядели эффектно. Однако, как и в любом деле, здесь важно соблюдать меру. Бывали случаи, когда артисты в попытках произвести фурор переходили черту и вместо восхищенных отзывов получали оправданную критику своих косметических катастроф.

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Переизбыток ярких теней, черные, как смола, брови, неудачно подобранный оттенок тональной основы, чрезмерно выразительные скулы – все эти провалы можно хорошо разглядеть на снимках некоторых знаменитостей. OBOZREVATEL решил рассказать о случаях, когда звезды опозорились неудачным макияжем.

Леди Гага

Это сейчас знаменитая певица и актриса заметно успокоилась и стала отдавать предпочтение классике: как в одежде, так и в макияже с прической. Однако раньше Леди Гага была королевой эпатажа, и не всегда ее образы можно было назвать удачными. Как и в этом случае. Звезда нарушила правило одного акцента и сделала сразу два – на глаза и на губы. Хотя в данном случае еще и на бирюзовые волосы. Двойная подводка на глазах и черные карикатурные брови в сочетании с яркими красными губами выглядят скорее несуразно, чем интересно.

Ники Минаж

Рэп-исполнительница также не прочь эпатировать на красной дорожке. За годы своей карьеры она не раз шокировала публику весьма странными образами. Но на премии American Music Awards в 2011 году она блистала только неудачным макияжем. Попытка выделить и очертить лицо с помощью контуринга не удалась из-за резких линий вокруг ее носа и скул, которые не были качественно растушеваны кисточкой.

Кристина Агилера

А эта всемирно известная певица может открывать целый музей своих провальных мейков. Разберем только один из них, который Агилера сделала на вечеринку MAC AIDS Fund VIVA Glam V в Нью-Йорке в 2004 году. Тяжелый розовый бронзатор и с такими же ярко насыщенными тенями, да еще и чрезмерно загорелое лицо, которое в действительности у звезды в разы бледнее и белее. В защиту тонких бровей артистки можно сказать, что это было в 2004 году, поэтому такие ниточки выглядели вполне стильно. Но все остальное – однозначно провал.

Кеша

Вот таким "особенным" макияжем хотела удивить певица публику в 2012 году. Золото и блеск в сочетании с резкой черной линией на лице делали Кешу похожей на супергероя. Выглядело это странно и некрасиво, хотя звезда явно рассчитывала на другой эффект.

Лейтон Мистер

Звезда культовой "Сплетницы" в 2009 году решила, что сочетание насыщенных пурпурных теней, яркой красной помады и слишком "бледной" пудры будет смотреться выигрышно. Как можно увидеть на фото, ставка не сыграла. Актриса была похожа на жуткого вампира или же на маленькую девочку, которая впервые накрасилась маминой косметикой.

Келли Осборн

Певица, как и многие ее "предшественники" в этой статье, может продемонстрировать целое портфолио слишком ярких, но вместе с тем неудачных образов. Один из них хорошо запомнился фанам еще с 2012 года, когда дочь легендарного Оззи Осборна не угадала с тоналкой, выбрав продукт, которые предавал ее лицу болезненный желтый вид. А в сочетании с бледной розовой помадой создавалось впечатление, что звезда страдает от пищевого отравления.

Брэдли Купер

Да, вам не показалось. Не только знаменитые красавицы оказались в этой подборке фейлов, но и красавцы. Не секрет, что и мужчинам приходится наносить косметику перед выходом на красную дорожку. Причем с мужским макияжем мороки может быть еще больше, чем с женским, ведь он должен быть абсолютно не заметен. Это важное правило удается соблюсти не всегда. Как в случае с Брэдли Купером. Визажист плохо растушевал тональный крем и пудру на лице актера, что очень бросалось в глаза и поставило кинозвезду в неудобное положение.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о звездах, которые опозорились неудачной прической. В список попали Скарлетт Йоханссон, Шэрон Стоун, Дженнифер Лопес и другие. Посмотреть на их провальные образы – можно в нашем материале.

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