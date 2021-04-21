Впервые опубликовано редкое фото Елизаветы II до коронации

В сети опубликовали архивное фото британской королевы Елизаветы II, которое случайно было сделано юным мальчиком за несколько месяцев до ее коронации.

Автором кадра является 80-летний Ричард Беллами. Ему удалось сделать снимок во время визита тогда еще принцессы Елизаветы в школу Шрусбери вместе с покойным принцем Филиппом в октябре 1952 года. Об этом пишет издание Mirror (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ричард наконец-то решился поделиться своей давней работой со всем миром в честь 95-летнего юбилея английской королевы.

Спустя несколько месяцев после визита Ее Величества 13-летний мальчик был вызван к директору учебного заведения. Он подумал, что его будут ругать за то, что он сфотографировал Елизавету II, однако, наоборот, Ричард получил от монарха письмо с благодарностью.

"Я пишу по просьбе королевы, чтобы поблагодарить вас за ваши очень добрые мысли при отправке великолепной фотографии Ее Величества. Королева с большим удовольствием принимает ее и просит меня передать вам ее искреннюю благодарность. С уважением, фрейлина", – было написано там.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Елизавета II может навсегда покинуть Букингемский дворец. Такое решение объясняется тем, что после смерти своего супруга принца Филиппа она намерена перебраться Виндзорский замок. Герцога Эдинбургского похоронили на территории этого дворцового комплекса в часовне Святого Георгия.