Елизавете II – 95! Как британская королева менялась с молодости и до сегодня

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Королева Елизавета правит Британией 68 лет

Королева Великобритании Елизавета II 21 апреля отмечает 95-летие. Из-за потери мужа принца Филиппа, она будет встречать день рождения только в окружении прислуги, которая помогает ей во дворце.

Монархиня за время своего правления установила немало рекордов, ведь ее величество на королевском троне уже 68 лет. OBOZREVATEL решил показать, как менялась Елизавета II.

При рождении принцессе дали тройное имя Елизавета Александра Мария. В детстве она называла себя Лилибет, это прозвище осталось до сих пор, именно так королеву любил называть муж.

Елизавета II вместе с домашними любимцами.

В юные годы Елизавета отличалась тягой к знаниям и старательностью. Она владела несколькими языками, а с 11 лет была скаутом.

Елизавета была очень нежной и скромной принцессой

Период взросления Елизаветы II пришелся на Вторую мировую войну.

Принцесса служила в английской армии в период войны

Ближе к концу войны юная принцесса пошла на служить в армию. Елизавета стала механиком: она научилась водить и обслуживать военные грузовики.

Монархиня вышла замуж за аристократа и боевого офицера Филиппа

В 1947 году Елизавета и Филипп поженились в Вестминстерском аббатстве. Эта свадьба стала первым крупным послевоенным праздником, который с радостью восприняло английское общество.

Елизавета и Филипп воспитали четверых детей

Сейчас Елизавета имеет восемь внуков и десять правнуков.

На каждый светский выход королева надевает изысканный наряд

Елизавета любит носить одежду в светлых оттенках, яркие шляпы и юбки средней длины.

Пара прожила в браке 73 года.

Елизавета II побила рекорд пребывания у власти. Сейчас идет 68-й год ее правления И даже в 95 лет она старательно выполняет свои обязанности.

Елизавета часто выбирает наряды ярко-розового оттенка

Сейчас королева не влияет на политику страны, хотя все решения в Англии принимают от ее имени.

Бабушка на балконе с внуками Уильямом и Гарри

Елизавета II является Верховным правителем Церкви Англии. Каждое воскресенье она посещает службу.

Королева никогда не давала интервью.

Королева носит одежду британского производства только ярких цветов, чтобы быть заметной в толпе. В черном она может появиться во время траура.

Елизавета II обожает собак породы корги.

Королева любит водить авто и кататься на лошадях.

Одно из самых любимых занятий Елизаветы II – верховая езда.

Недавно умер 99-летний супруг королевы – принц Филипп. Это был самый длинный брак в истории монаршей семьи – 73 года.

Принц верно служил Британской монархии

Филипп был самым старшим человеком в истории королевской семьи. Он был настоящим романтиком, фанатом автомобилей, а также владел прекрасным чувством юмора.

Королева всегда прикрывает голову платком, шляпой или короной

Любимые украшения Елизаветы – драгоценные броши и ожерелья из жемчуга.

Елизавета до сих пор остается воплощением британских традиций.

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ВеликобританияЕлизавета IIпринц Филипп