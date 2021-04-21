Елизавете II – 95! Как британская королева менялась с молодости и до сегодня

Королева Великобритании Елизавета II 21 апреля отмечает 95-летие. Из-за потери мужа принца Филиппа, она будет встречать день рождения только в окружении прислуги, которая помогает ей во дворце.

Монархиня за время своего правления установила немало рекордов, ведь ее величество на королевском троне уже 68 лет. OBOZREVATEL решил показать, как менялась Елизавета II.

При рождении принцессе дали тройное имя Елизавета Александра Мария. В детстве она называла себя Лилибет, это прозвище осталось до сих пор, именно так королеву любил называть муж.

В юные годы Елизавета отличалась тягой к знаниям и старательностью. Она владела несколькими языками, а с 11 лет была скаутом.

Период взросления Елизаветы II пришелся на Вторую мировую войну.

Ближе к концу войны юная принцесса пошла на служить в армию. Елизавета стала механиком: она научилась водить и обслуживать военные грузовики.

В 1947 году Елизавета и Филипп поженились в Вестминстерском аббатстве. Эта свадьба стала первым крупным послевоенным праздником, который с радостью восприняло английское общество.

Сейчас Елизавета имеет восемь внуков и десять правнуков.

Елизавета любит носить одежду в светлых оттенках, яркие шляпы и юбки средней длины.

Елизавета II побила рекорд пребывания у власти. Сейчас идет 68-й год ее правления И даже в 95 лет она старательно выполняет свои обязанности.

Сейчас королева не влияет на политику страны, хотя все решения в Англии принимают от ее имени.

Елизавета II является Верховным правителем Церкви Англии. Каждое воскресенье она посещает службу.

Королева носит одежду британского производства только ярких цветов, чтобы быть заметной в толпе. В черном она может появиться во время траура.

Королева любит водить авто и кататься на лошадях.

Недавно умер 99-летний супруг королевы – принц Филипп. Это был самый длинный брак в истории монаршей семьи – 73 года.

Филипп был самым старшим человеком в истории королевской семьи. Он был настоящим романтиком, фанатом автомобилей, а также владел прекрасным чувством юмора.

Любимые украшения Елизаветы – драгоценные броши и ожерелья из жемчуга.

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