Возраст – всего лишь цифра? Как выглядит самая красивая бабушка Украины и в чем секрет ее 'вечной молодости'. Фото

Одесситке Светлане Гасс 13 июня 2022-го исполнилось 63 года, однако эту эффектную женщину язык не повернется назвать бабушкой. Фигуре красавицы смогут позавидовать 20-летнии девочки, а на ее лице нет явных признаков старения, потому больше 45 ей вряд ли смогут дать. Украинка завоевала титул "супербабушки" на конкурсе Mrs Grandma Globe в Болгарии, а чуть позже стала победительницей в международном конкурсе красоты, проходившем в США.

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OBOZREVATEL поделится, как Гасс удается сохранять идеальную внешность и подтянутую фигуру в уже солидном возрасте. Кроме ухода за собой, она ведет активный образ жизни и много путешествует (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Так как Светлана является владелицей салона красоты в Одессе, она много времени уделяет уходу за лицом. Кроме того, как сообщила Гасс в одном из интервью, одним из основных своих преимуществ она считает хорошие гены. Но несмотря на это, еще с юного возраста женщина начала ответственно относиться к здоровью – посещать косметолога и тренажерный зал, правильно питаться.

По словам одесситки, никакими "бабушкиными" рецептами красоты она не пользуется. Ее лучшие друзья – это арсенал кремов для лица, зоны декольте и тела, а также массажи. К услугам пластических хирургов звезда нашего материала не прибегала. Она отмечает: никакие волшебные таблетки и уколы не помогут, если человек не ведет здоровый образ жизни.

С самого детства Гасс занималась танцами, гимнастикой и плаванием. Даже сейчас она трижды в неделю ходит в тренажерный зал, дважды – на йогу, летом плавает море и устраивает прогулки на велосипеде. Она старается не есть углеводы после двух часов дня, а на ужин употреблять свежие овощи и зелень.

Также Светлана уверяет, для красоты и молодости обязательно нужно пить большое количество воды. У нее есть еще несколько секретов, которые позволяют быть свежей и энергичной даже после ночи без сна – это черный горький шоколад и финики. Эти продукты она предпочитает есть на завтрак, запивая кружкой крепкого кофе.

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