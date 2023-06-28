'Возможно, такой будет всегда': жена Павлика сообщила о диагнозе маленького сына. Фото

Супруга и концертный директор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала своим подписчикам, что вместе с двухлетним сыном Михаилом побывала у ортопеда. Как известно, наследник звездной семьи до сих пор не говорит, а также у мальчика прослеживается "шатающаяся" походка и проблемы с ножками.

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Молодой маме надоело отвечать на вопросы фолловеров, потому она отчиталась в Instagram о походе к специалисту. Репяхова заявила, врач-ортопед не обнаружил никаких патологий у ее сына. Миша имеет косолапость, которая передалась ему от родителей. В семье у блогера все имели данный дефект, который с возрастом исчез (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Вы не представляете, сколько я получаю сообщений: отведите Мишу к ортопеду! Что у Миши с ножкой? Почему он так ходит... Косолапая походка передается по генетике (слова доктора). У нас в семье были косолапые. Все переросли. Его неаккуратность – это его особенность, которая свойственна мальчикам. Возможно, перерастет, а возможно таким будет всегда", – призналась блондинка.

Екатерина попросила больше не донимать ее вопросами о здоровье сына и выразила надежду, что с возрастом мальчик избавиться от всех проблем. Недавно девушка рассказала, что Михаил прошел курс массажей и постоянно посещает развивающие уроки.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились 29 мая 2020 года, а в январе 2021-го блогер объявила о беременности. Красавица родила первенца 15 июня того же года. Для музыканта Михаил – четвертый ребенок. У него есть сын Александр от первой жены, дочь Кристина, появившаяся на свет во время второго брака. Еще один сын от третьей супруги скончался в возрасте 21 года после безрезультатной борьбы с раком костей.

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