Елена Кравец рассмешила сеть редкими фото своих подросших двойняшек и поделилась проблемой, с которой столкнулась

Известная украинская актриса, комедиантка и телеведущая Елена Кравец крайне редко делится с поклонниками своими личными фото, а уж тем более снимками детей. Однако на днях звезда показала сразу несколько кадров своих двойняшек, которыми рассмешила и вместе с тем умилила сеть.

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На фото можно увидеть, как сильно выросли и изменились шестилетние Ваня и Катя. Кадры Кравец обнародовала в своих InstaStories (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На снимках двойняшки активно коммуницируют друг с другом: общаются, обнимаются и просто забавно позируют звездной маме. Катя предстала перед интернет-пользователями в белом платье с разноцветной вышивкой, а ее голову украшал яркий венок. Ваня также был одет в вышиванку.

Кравец призналась, что сейчас столкнулась с некоторыми проблемами – они касаются выбора летнего лагеря для малышей. По словам артистки, поиски идеально подходящего места – довольно трудное задание.

"Провела время в поисках детского лагеря, первого в жизни моих детей. Задача была не из легких, если честно", – рассказала знаменитость.

Кравец перечислила критерии, которые она учитывает при выборе места, где будут отдыхать ее дети этим летом.

"Искала такой, чтобы глаза их любовались пейзажами, ручонки могли прикоснуться к древним ремеслам, в сердце – к истокам и традициям. А еще, чтобы было так же вкусно и спокойно, как у бабушки, только в лагере", – поделилась экс-актриса студии "Квартал 95".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в дом, где жила старшая дочь Кравец, попала российская ракета. Селебрити с супругом приняли решение – оставаться там 20-летняя Маша не будет, даже несмотря на то, что жилье практически не пострадало. Все подробности читайте в нашем материале.

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