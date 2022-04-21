'Возьмите меня, я без вас не смогу!' Стало известно, как Киркоров постоянно клянчил у Зеленского роли в кино

"Король российской эстрады" Филипп Киркоров прославился не только пестрыми сценичными образами и музыкой, но и яркими ролями в комедийных фильмах, которые снимались студией "Квартал 95". Своей актерской карьерой артист обязан в том числе и действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее являлся сценаристом и продюсером этих самых кинокартин. Как рассказала ведущая Маша Ефросинина, певец на самом деле "выклянчивал" работу у тогдашнего шоумена, поэтому авторы были вынуждены писать роли специально под него.

Об этом телезвезда рассказала в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук на ее одноименном YouTube-канале. Ефросинина вспомнила, как сильно любил приезжать Киркоров в Украину, выступать перед благодарной публикой и получать большие гонорары. Поэтому его теперешняя позиция по отношению к войне сильно шокировала ведущую.

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С начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину Филипп Бедросович не сказал ни слова. Его молчание сочли за боязнь перед кремлевской властью и нежеланием потерять аудиторию в России. Однако после задержания народного депутата-коллаборанта Виктора Медведчука Киркоров заговорил. Он поддержал оппозиционера и потребовал его освобождения.

Ефросинина весьма эмоционально отреагировала на такое бездушие русского певца. Факт того, что артист регулярно выступал в Украине и признавался со сцены нашей стране в любви, еще больше разозлил телеведущую. Она вспомнила, как Владимир Зеленский лично рассказывал ей о навязчивости Киркорова и его просьбах сниматься в кино украинского производства.

"Его нигде вообще не снимали в фильмах, как производственная компания нашего нынешнего президента. Мне Владимир Александрович сам в свое время рассказывал, что "под Филиппа мы пишем роли, потому что он звонит, выписывает, вы же там не забудьте меня взять, позвать, я же не смогу без вас". Он снялся во всех комедиях. Ему хоть и маленькую, но роль писали. Он же просто как прилипало, как банный лист на ж*пе, потому что его в эту Украину прям манило. Украинцы же дарят любовь по-настоящему, как в последний раз... Мы приклоняемся, делаем себе кумиров. Да, мы такая нация... Ты пернатый индюк, что же ты городишь? Какое к черту "Освободите Виктора"? Что тебе сделали? Куда тебе вдули газ маразматический? Ты же вспомни, как тебя здесь вылизывали, м*дака", – высказалась Ефросинина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина призналась, что больше не верит в возможность достучаться до коллег из РФ. Все, кто поддержал преступную войну в Украине и кровавый путинский режим, по мнению журналистки, "выбрали путь Сатаны". Также звезда прокомментировала поступок казахского стендап-комика Нурлана Сабурова на концерте в США. Подробнее – в нашем материале.