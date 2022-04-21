Ефросинина назвала Сабурова трупом и обратилась к русским звездам с вульгарным вопросом

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, что больше не верит в возможность достучаться до коллег из РФ. Все, кто поддержал преступную войну в Украине и кровавый путинский режим, по мнению журналистки, "выбрали путь Сатаны". Также звезда прокомментировала поступок казахского стендап-комика Нурлана Сабурова на концерте в США и пост российского "короля эстрады" Филиппа Киркорова о поддержке коллаборанта Виктора Медведчука.

Свое мнение по этому поводу Ефросинина высказала в интервью для российского оппозиционного YouTube-канала Алексея Навального. В нем ведущая эмоционально задала коллегам из страны-агрессора, поддерживающим так называемую "спецоперацию", риторический вопрос: "Ребята, может, вам заминировали анальное отверстие?"

Мария уверена, что знаменитости, которые молчат о полномасштабном вторжении РФ в Украину, хотят сохранить возможность гастролировать по "самым отдаленным и глухим регионам" своей родины, поскольку в других странах их ждать уже никто не будет. Она признается, что ранее могла объяснить молчаливую позицию Филиппа Киркорова его страстью к деньгам. Однако, когда певец все же нарушил нейтралитет и поддержал задержанного СБУ Медведчука, журналистка была шокирована.

Видео дня

"Когда я читала первые пять строчек, я думала, ну, наверное, это какие-то деньги. Это какие-то сумасшедшие деньги, потому что концертов нет, а Филипп очень их любит. Он совершенно болен транжирством. Скорее всего, какая-то его зависимость наркоманская привела к тому, что счетчик денежный зазвучал и он на него пошел. Но все, что дальше было по тексту, заканчивая хештегом "Спасите Виктора", – это, видимо, он долго засиделся в молчании и долго варилась в нем вся эта гнусь, которая окончательно сварила его мозг. Это просто жесть", – прокомментировала телезвезда.

Ефросинина планировала опубликовать публичное обращение к артисту, которого раньше так любили в Украине, но передумала – поняла, что это не изменит ситуации.

Что касается Нурлана Сабурова, то, по мнению ведущей, он умер и как комик, и как человек.

"Ты, чувак, ссышь и боишься высказываться, зная, что сотни, а может быть и тысячи изнасилованных женщин лежат на землях Украины... Ты, конечно, мразь... Мы ушли от полутонов... История с месячными – это ты уже труп как юморист, труп как человек, труп как артист. Ты – ничтожество, которое поддерживает террористический режим Путина", – высказалась телеведущая.

Ко всем российским звездам, которые за практически два месяца войны ни слова не сказали о действиях оккупантов в Украине или же публично поддержали агрессию Кремля, Маша Ефросинина порывисто задала ряд риторических вопросов:

"Ребята, что с вами, ребята моргните. Ребята, может, вам заминировали анальное отверстие? Может быть, там, прямо в оч*е, торчит какая-то страшная, новая нанопуля, которая разорвется при словах "ненавижу Путина"? Что с вами? Так не бывает с живыми людьми!"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина высказалась о войсках РФ и россиянах, заявив, что они "с*ки и бл*ди", которые вторглись на украинскую территорию и разрушили дома ее друзей и знакомых. Знаменитость считает, что происходящее в Украине – не война, а истребление людей.