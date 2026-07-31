Возлюбленная Владимира Дантеса, которую он скрывает от фанатов, раскрыла свой Instagram с горячими фото

Новая избранница украинского певца Владимира Дантеса, которую он не спешит показывать поклонникам, перестала скрываться от внимания общественности. Анастасия Неправда открыла личный профиль в социальной сети Instagram, где довольно активно делится снимками из повседневной жизни.

Видео дня

Аккаунт возлюбленной Дантеса выглядит эстетично, ведь в контенте она сочетает как личные фото, так и красивые локации или достопримечательности. Девушка, которая работает в сфере маркетинга в киберспорте, не упускает возможности поделиться и пикантными снимками, на которых позирует перед камерой обнаженной.

Кстати, стоит отметить, что Владимир Дантес не только подписан на Instagram Анастасии Неправды, но и комментирует ее фотографии. Под несколькими последними постами артист лаконично написал: "Горим" и "Ай" со смайликом огонька.

Главные истории дня

На странице Анастасии Неправды можно найти и то самое видео, в котором Владимир Дантес фактически сообщил о новом этапе в личной жизни. В июне исполнитель опубликовал ролик, в котором целуется с девушкой, однако камеру расположил так, чтобы ее лицо не было видно. Но это не помешало интернет-детективам выяснить личность его избранницы.

Пользователи платформы Threads показали скриншот из сторис Анастасии Неправды, в котором она поздравила мужчину с днем рождения. Хотя на фото не видно лица ее спутника, в кадр попала рука с татуировками, которые совпадают с теми, что есть у Дантеса. Именно это совпадение стало поводом для распространения теории о том, что певец завязал роман с Анастасией Неправдой.

Напомним, что ранее Владимир Дантес состоял в отношениях с дизайнером Дашей Кацуриной. Они начали строить свою историю любви после разрыва с прежними партнерами – Надеждой Дорофеевой и Мишей Кацуриным. Долгое время певец и дизайнер делились совместным контентом в соцсетях, однако прошлым летом ситуация изменилась. Дантеса и Кацурину перестали видеть в компании друг друга, более того, предпринимательница отписалась от артиста в Instagram. Это породило предположения о разрыве знаменитостей, который они сами официально не комментировали.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Ахтем Сеитаблаев рассказал о том, что завязал тайный роман с "умной и красивой" общественной деятельницей после разрыва помолвки.

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