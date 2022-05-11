'Вот прикол!' Лидер Kalush Orchestra прервал интервью из-за журналиста в розовой панамке

Солист украинской рэп-группы Kalush Orchestra, которая представляет Украину на Евровидении-2022, Олег Псюк прервал интервью после первого полуфинала конкурса, так как заметил "свою" панамку на одном из зрителей шоу. Певец увидел журналиста в точно таком же головном уборе, как у него.

Во время беседы с представительницей СМИ Анной Тульевой Псюк делился своими эмоциями от выступления и вдруг внезапно прервал речь. На экране он заметил другого журналиста, который выбрал для своего образа такую же розовую панамку (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Смотри, парень в панаме выступает. Вот прикол", – улыбаясь подчеркнул артист.

Его коллеги добавили, что практически каждый из участников пришел на шоу, взяв с собой или флаг Украины, или панаму.

Псюк поблагодарил всех, кто поддержал его коллектив, особое внимание уделив украинцам из-за границы, которые голосовали за нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, представительница Литвы во время пресс-конференции Моника Лю, которая также прошла в финал конкурса, поддержала Украину в войне с Россией и призвала помогать пострадавшим от боевых действий. Певица в прямом эфире выкрикнула символическую фразу: "Слава Україні!".

Также OBOZREVATEL писал, что конкурсантка от Исландии из группы Systur во время выступления на сцене Евровидения-2022 имела на руке нарисованный флаг Украины. А во время голосования коллектив также держал в руках сине-желтое знамя.