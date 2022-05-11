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"Вот прикол!" Лидер Kalush Orchestra прервал интервью из-за журналиста в розовой панамке

Ульяна Виноградова
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'Вот прикол!' Лидер Kalush Orchestra прервал интервью из-за журналиста в розовой панамке

Солист украинской рэп-группы Kalush Orchestra, которая представляет Украину на Евровидении-2022, Олег Псюк прервал интервью после первого полуфинала конкурса, так как заметил "свою" панамку на одном из зрителей шоу. Певец увидел журналиста в точно таком же головном уборе, как у него.

Во время беседы с представительницей СМИ Анной Тульевой Псюк делился своими эмоциями от выступления и вдруг внезапно прервал речь. На экране он заметил другого журналиста, который выбрал для своего образа такую же розовую панамку (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Олег Псюк прервал интервью из-за такой же панамки как у него на другом журналисте.
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"Смотри, парень в панаме выступает. Вот прикол", – улыбаясь подчеркнул артист.

Олег Псюк поблагодарил украинцев за границей.

Его коллеги добавили, что практически каждый из участников пришел на шоу, взяв с собой или флаг Украины, или панаму.

Олег Псюк заметил "свою" панамку в зале.

Псюк поблагодарил всех, кто поддержал его коллектив, особое внимание уделив украинцам из-за границы, которые голосовали за нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, представительница Литвы во время пресс-конференции Моника Лю, которая также прошла в финал конкурса, поддержала Украину в войне с Россией и призвала помогать пострадавшим от боевых действий. Певица в прямом эфире выкрикнула символическую фразу: "Слава Україні!".

Также OBOZREVATEL писал, что конкурсантка от Исландии из группы Systur во время выступления на сцене Евровидения-2022 имела на руке нарисованный флаг Украины. А во время голосования коллектив также держал в руках сине-желтое знамя.