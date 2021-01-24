Волонтер АТО растрогал судей 'Голосу країни' своим выступлением. Видео

В воскресенье, 24 января, на шоу "Голос країни-11" выступил Александр Барлебен – СБУшник, который мечтает о сцене. Когда на Востоке Украины началась война, он решил стать волонтером.

После всех ужасов он понял, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать свои мечты на потом. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, Александр пришел на шоу, чтобы осуществить свою мечту и стать настоящим артистом. Он исполнил песню "I’ll never love again" певицы Lady Gaga.

К сожалению, никто из тренеров не повернулся к парню, но все же ему удалось растрогать артистов. Они отметили, что ждут Александра в следующем сезоне.

Напомним, "Голос країни" – украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland. Шоу ориентировано на поиск профессиональных и непрофессиональных голосов. Его отличия от привычных вокальных телевизионных шоу: высокие требования к уровню вокала. Победитель "Голоса країни" получает квартиру в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на шоу "Голос країни-11" первой участницей стала одесситка Ирина Эбралидзе, которая с детства дружит с украинской исполнительницей Мишель Андраде.