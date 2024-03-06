Вокруг принца Гарри назревает новый скандал: бывшая стриптизерша пригрозила опубликовать его пикантные фото на OnlyFans

Самую скандальную личность британской королевской семьи, принца Гарри Сассекского, похоже, вскоре встретят на просторах известного сервиса эксклюзивного контента OnlyFans. Бывшая американская 52-летняя стриптизерша Керри Роял планирует опубликовать голые фото принца, когда тот в 2012 году публично танцевал стриптиз в одном из ночных клубов Лас-Вегаса.

Женщина таким способом решила отомстить за "отбеленную" репутацию в автобиографической книге "Запасной", сообщает Daily Mail. Ее задело отсутствие какого-либо воспоминания о себе, когда в мемуарах принц Сассекский рассказывал о той безумной тусовке. Женщина сообщила, что у нее есть несколько пикантных фото с того события, о которых королевское лицо вряд ли помнит.

"У меня есть несколько хороших фотографий, на которых он изображен в чем мать родила. Эти фото никогда не видела публика. У меня есть фотографии у бассейна перед той ночью и фото Гарри голышом. Люди будут шокированы ими", – заявила она о намеренной публикации.

Роял утверждает, что принц Гарри должен был ее запомнить с того вечера, потому что они целовались. Она надеялась, что королевское лицо хотя бы переспросит у присутствующих о событиях той ночи, а он умолчал и ни у кого ни о чем не узнал. Женщина объяснила, что раньше Гарри был "сумасшедшим" и "спонтанным", а ныне создает подобие белого и пушистого.

Ранее она уже выставляла на аукцион черные боксерки принца, якобы сорвавшиеся с его тела во время стриптиза. После неожиданного шоу, как отмечает Роял, они перебрались в гостиничный номер, где королевское лицо сначала голышом имитировал игру на гитаре, а впоследствии пел легендарную "Beat It" Майкла Джексона, прикрывая прелести перчаткой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что между принцем Гарри и его супругой Меган Марк появилось напряжение из-за отказа женщины возвращаться из США в Британию даже на несколько дней ради важнейшей для ее мужа игры – "Игор непокоренных".

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