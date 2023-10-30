Воин ВСУ Юрий Городецкий в финале 'Голоса країни-13' довел зрителей до слез своей речью и обращением к жене

В воскресенье, 29 ноября, прошел суперфинал вокального шоу "Голос страны-13" на 1+1, победителем которого стал военнослужащий Михаил Панчишин с позывным "Ptashkin". "Серебряным призером" стал военный ВСУ Юрий Городецкий. Он обратился к зрителям со щемящей речью.

Участник поблагодарил жену, украинцев и собратьев, доведя до слез зрительный зал. OBOZ.UA следил за финалом и вел текстовую онлайн-трансляцию с его яркими моментами.

Сначала, Юрий Городецкий сказал "спасибо" за возможность стоять на сцене "Голоса". "Хочу поблагодарить за поддержку – поддержку своей жены. Я тебя очень люблю", – обратился военный к своей любимой со слезами на глазах (чтобы увидеть, доскролльте до конца страницы)

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Вокалист поблагодарил украинцев за поддержку и труд. "За то, что вдохновляют меня петь… петь небольшие ролики, но они для меня очень важны", – добавил он.

И напоследок Юрий Городецкий обратился к собратьям из 28-й бригады. "Ребята, давайте домочим кацапов и давайте дальше будем просто веселые песни петь, а не петь и плакать", – сказал финалист.

Победитель 13 сезона "Голоса страны" Михаил Панчишин исполнил авторскую песню "Неизвестный герой". "Ptashkin" подытожил, что и на вокальном проекте, и на поле боя – победили Вооруженные Силы Украины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Юрий Городецкий спел в финале песню Квитки Цисик "Город спит" и поразил своим нежным исполнением. О выступлении и впечатлениях украинцев – читайте в нашем материале.

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