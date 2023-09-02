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Воин ВСУ осудил Юлю Вербу и звезд, которые публично молчат о войне: они не заслуживают называться украинцами

Obozrevatel
Люди
2 минуты
1,9 т.
Воин ВСУ осудил Юлю Вербу и звезд, которые публично молчат о войне: они не заслуживают называться украинцами

Военнослужащий ВСУ Денис Панченко подверг резкой критике знаменитостей, которые ведут блоги на миллионные аудитории, но при этом ни словом не вспоминают о войне в Украине. Воин считает, что такие люди не заслуживают называться украинцами. Одним из ярких примеров "молчунов" он назвал блогера из Ивано-Франковска Юлю Вербу, которая регулярно демонстрирует поклонникам свою роскошную жизнь – брендовые вещи, дорогие автомобили, стильную одежду.

Видео дня

Интервью с Панченко записал известный инфлюэнсер в сфере шоу-бизнеса Борис Беспалов. Видео было опубликовано на YouTube-канале блоггера 1 сентября (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я понимаю людей, которые боятся воевать, идти на фронт. Но не понимаю тех, кто вообще ничего не делает, не помогает финансами, какими-нибудь сборами. Есть люди, которые имеют какую-то аудиторию, но ничего не делают для того, чтобы приблизить победу", – сказал военнослужащий ВСУ.

Воин ВСУ осудил Юлю Вербу и звезд, которые публично молчат о войне: они не заслуживают называться украинцами

Особенно удивила его блогер-миллионница Юля Верба, которая публично игнорирует войну России против Украины.

"Я смотрел интервью Антона Тимошенко с Притулой, где они подняли этот вопрос. Реально Верба абсолютно ничего не делает. Возможно, делает это тайно. Но я соглашаюсь с мнением Антона, что это нужно делать публично. Потому что сейчас тематика войны должна подниматься у блоггеров. Если она думает, что это сузит ее охват, то она ошибается. Напротив – ее аудитория будет расширяться за счет того, что она помогает военным. Ее наоборот начнут уважать", – подчеркнул Панченко.

Воин ВСУ осудил Юлю Вербу и звезд, которые публично молчат о войне: они не заслуживают называться украинцами

По его словам, он относится к ей подобным негативно.

Если ты имеешь возможность как-то помочь (финансово или просто репостом), а ты даже этого не делаешь, то не заслуживаешь называться украинцем. Или даже просто поделиться с друзьями, сделать репост в социальных сетях. Если тебе не нравится в Украине, что тебя здесь держит?" – добавил воин.

Воин ВСУ осудил Юлю Вербу и звезд, которые публично молчат о войне: они не заслуживают называться украинцами

"Эти люди не заслуживают того, чтобы называться украинцами. Потому что они не делают ничего для того, чтобы помочь закончить войну. Они потом после окончания войны будут говорить: "О, мы победили, мы это сделали", - подытожил Панченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула и комик Антон Тимошенко в подкасте на YouTube "Гуртом та Вщент" высмеяли Юлю Вербу и других блоггеров, практически не освещающих тему войны и помощи воинам ВСУ. Инфлюэнсер обиделась на такие слова и заверила, что помогает военным тихо.

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