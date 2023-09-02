Воин ВСУ осудил Юлю Вербу и звезд, которые публично молчат о войне: они не заслуживают называться украинцами

Военнослужащий ВСУ Денис Панченко подверг резкой критике знаменитостей, которые ведут блоги на миллионные аудитории, но при этом ни словом не вспоминают о войне в Украине. Воин считает, что такие люди не заслуживают называться украинцами. Одним из ярких примеров "молчунов" он назвал блогера из Ивано-Франковска Юлю Вербу, которая регулярно демонстрирует поклонникам свою роскошную жизнь – брендовые вещи, дорогие автомобили, стильную одежду.

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Интервью с Панченко записал известный инфлюэнсер в сфере шоу-бизнеса Борис Беспалов. Видео было опубликовано на YouTube-канале блоггера 1 сентября (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Я понимаю людей, которые боятся воевать, идти на фронт. Но не понимаю тех, кто вообще ничего не делает, не помогает финансами, какими-нибудь сборами. Есть люди, которые имеют какую-то аудиторию, но ничего не делают для того, чтобы приблизить победу", – сказал военнослужащий ВСУ.

Особенно удивила его блогер-миллионница Юля Верба, которая публично игнорирует войну России против Украины.

"Я смотрел интервью Антона Тимошенко с Притулой, где они подняли этот вопрос. Реально Верба абсолютно ничего не делает. Возможно, делает это тайно. Но я соглашаюсь с мнением Антона, что это нужно делать публично. Потому что сейчас тематика войны должна подниматься у блоггеров. Если она думает, что это сузит ее охват, то она ошибается. Напротив – ее аудитория будет расширяться за счет того, что она помогает военным. Ее наоборот начнут уважать", – подчеркнул Панченко.

По его словам, он относится к ей подобным негативно.

Если ты имеешь возможность как-то помочь (финансово или просто репостом), а ты даже этого не делаешь, то не заслуживаешь называться украинцем. Или даже просто поделиться с друзьями, сделать репост в социальных сетях. Если тебе не нравится в Украине, что тебя здесь держит?" – добавил воин.

"Эти люди не заслуживают того, чтобы называться украинцами. Потому что они не делают ничего для того, чтобы помочь закончить войну. Они потом после окончания войны будут говорить: "О, мы победили, мы это сделали", - подытожил Панченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула и комик Антон Тимошенко в подкасте на YouTube "Гуртом та Вщент" высмеяли Юлю Вербу и других блоггеров, практически не освещающих тему войны и помощи воинам ВСУ. Инфлюэнсер обиделась на такие слова и заверила, что помогает военным тихо.

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