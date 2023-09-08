Воевал под Бахмутом и в Лисичанске: куда исчез 21-летний сын Игоря Пелыха Иван, который пошел защищать Украину

Иван Пелых – сын когда-то известного украинского телеведущего Игоря Пелыха, который в мае 2009 года погиб в жуткой автокатастрофе в Киеве, будучи на пике своей популярности. Наследник шоумена также решил связать свою жизнь с телевидением и кино – он учился на режиссера в университете искусств имени Карпенко-Карого. Однако планы юноши кардинально изменились после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Еще в конце февраля 2022 года Иван решил, что может быть полезным на передовой, ведь умел руководить дроном, который ранее использовал для творческих съемок. Так, 20-летний парень сначала оказался в ТРО Киева, а затем и в горячих точках на востоке страны. OBOZREVATEL решил рассказать его историю.

На момент смерти звездного отца Ивану было всего 7 лет. Повзрослев, он также решил податься в телевизионную "кухню", однако, в отличии от папы, занял место с другой стороны экрана. Пелых-младший часто демонстрировал в своих соцсетях фотографии с закулисья съемок, где он выполнял роль оператора или фотографа, работал с видеотехникой, в том числе и дронами. Последний опыт и пригодился Ивану во время борьбы с российскими оккупантами.

В мирное время, как можно понять из соцсетей, парень также увлекался активными видами спорта, много путешествовал и проводил время с семьей.

После полномасштабного вторжения семья Пелыха отправилась в Дрогобыч, что во Львовской области, а сам Иван вернулся поездом в Киев, откуда, наоборот, многие пытались сбежать.

"Я вернулся обратно в Киев, потому что прочитал в Фейсбуке пост 112 бригады ТРО, что им нужны люди с дронами: "Если у вас есть дрон, то передайте его нам, или если вы пилот – присоединяйтесь". Думаю, супер, пойду. Стрелять из автомата я не умею, а управлять дроном умею. Пришел на их базу (по телефону, ясно, никто не отвечал) и говорю, что хочу присоединиться. Спрашивают: "Боевой опыт есть?" – "Нет" – "Строчку служил?" – "Нет" – "Все, гуляй". Тогда говорю: "А я с дроном" – "Ага, тебе сюда". Так я попал сначала в ТРО, где мы с конца февраля по середину марта катались по Киеву и искали ДРГ, потом по области немного помогали бригадам", – рассказывал Иван в интервью "Українському тижню".

И хотя в начале великой войны в столице и области продолжались ожесточенные бои, настоящий, как выразился сам Пелых, "екшн", он увидел в Донецкой и Луганской областях, куда его отправили позже. Так, боец воевал в Лисичанске и на Бахмутском направлении.

"Сначала всего пугаешься: что-то прилетело, сразу пригнулся. А потом так привыкаешь, что когда миномет стреляет не ближе ста метров, ты дальше себе сидишь пьешь кофе, потому что "спускаться в подвал еще рано". Вот когда уже пятьдесят метров, то уже "ладно, уйду"... Хорошо помню Лисичанск. Лежу в окопе около полуночи, по нам обстрел. И здесь они запускают сигнальные ракеты, подсвечивающие все вокруг, как в фильме "1917". Там была сцена, когда герой пробегает мимо горящего здания — темнота, черный силуэт и оранжевый цвет. Все абсолютно один в один: эта сигнальная ракета, которая все подсвечивает оранжевым, звезды, силуэты", – поделился воспоминаниями молодой воин.

В 2022 году Иван активно делился снимками с передовой в своем профиле и давал интервью, однако сейчас о нем мало что слышно. Боец не ведет соцсети, однако страницу воина регулярно отмечают в различных постах о сборе денег для ВСУ. Заглавным фото у Пелыха стоит его снимок в военной форме, поэтому, предположительно, парень продолжает воевать.

Ранее OBOZREVATEL писал о трагической смерти Игоря Пелыха и том, как сложилась судьба его жены и других детей спустя 14 лет после автокатастрофы. Все подробности – в нашем материале.

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