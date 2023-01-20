''Водки выпьем, медведя погладишь'': оккупанты пригласили Уилла Смита в гости после поста с русскоязычным треком. Фото

Американский актер, режиссер и хип-хоп-исполнитель Уилл Смит попал в немилость украинцев из-за размещенной 19 января публикации с песней исполнителя Xcho на русском языке. Граждане страны-агрессора обрадовались такой "популяризации музыки" и записали звезду в родственники.

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Пост знаменитости в Instagram набрал 15 тысяч комментариев. Вероятно, артист хотел показать процесс создания ролика с авто, но получил явно не ту реакцию, которую ожидал. Россияне моментально принялись хвалить музыкальный вкус Смита (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На новый риллс отреагировал сам исполнитель теперь скандальной песни "Я и ты", приверженки Путина Лера Кудрявцева, Екатерина Рублева, музыкант Алибек Сулейманов, спортсмен Илья Леонов, актриса Елизавета Моряк и другие. Кроме того, граждане РФ пригласили Смита в гости, чтобы отведать местные традиции.

"Will, заезжай в гости, водки выпьем, икры пожрем, медведя погладишь", "Теперь Вилл Смит обязан приехать к нам, врубим трек вместе", "Отличный выбор песни. У тебя отменный вкус", "Жизнь надо прожить так, чтобы твой русский трек выложил к себе Уилл Смит", "Вряд ли Уилл Смит видел когда-либо такое количество комментов на русском языке под своим постом", "Так, все! Уилл, теперь я люблю тебя еще больше", – обрадовались оккупанты, оставив свою похвалу под видео актера.

В свою очередь украинцы стали требовать голливудскую звезду удалить позорный пост и усомнились в поддержке Смита Украины: "Ты за Россию? Остановись!", "Что? Почему ты используешь русскую музыку?", "Песня страны-террориста? Уилл, пожалуйста, приезжайте в Украину", "Смешно видеть это г*овно у вас на странице", "Вы сами поняли, чью песню только что разместили?", "Удалите и не позорьтесь".

Селебрити пока не комментирует пост, под которым захватчики оставляют ему слова благодарности.

Недавно OBOZREVATEL писал, что в России возбудили уголовное дело против 19-летнего диджея, который на Новый год включил песню Потапа и Насти Каменских вместо поздравления Путина. Протокол составили после жалобы одного из посетителей вечеринки в баре "Флагман" города Новомосковск.

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