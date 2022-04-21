Во время интервью Ребрик с Огневич произошел взрыв

Известная украинская певица Злата Огневич вышла в прямой эфир с телеведущей Лилией Ребрик, чтобы рассказать о том, как она переживает полномасштабную войну в Украине. Не успев ответить на вопрос журналистки о своем месте нахождения, исполнительница отвлекалась на звук взрыва, который произошел неподалеку от ее дома в Киеве.

Реакция Огневич на взрыв во время интервью для YouTube-канала "Ранок з Україною" попала на видео. Певица не показала испуга или паники. Очевидно, из-за того, что уже привыкла к подобным звукам за практически два месяца военных действий в стране.

Артистка рассказала, что продолжает оставаться в украинской столице. Известно, что Огневич проживает в элитном жилом комплексе в Печерском районе города. На некоторые время она уезжала в западную Украину, чтобы вывезти из Киевской области родителей.

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Рассказывая об этом, вокалистка прервалась и, прислушавшись к звукам за окном, невозмутимо произнесла: "Взрыв".

Лилию Ребрик такая реакция удивила.

"Я тебя слушаю, а сама просто в таком шоке от того, что ты спокойно сказала об этом. Взрыв... Где-то там, за окном. Это страшно. Для меня самое страшное – это привыкнуть к таким ненормальным условиям", – прокомментировала телеведущая.

В ответ знаменитость призналась, что старается не бояться, поскольку хочет оставаться смелой и быть примером для своих поклонников.

"Я привыкаю жить в новых обстоятельствах. Я не хочу бояться. Я буду проживать эти дни, которые мне отведены: не знаю, много их будет или мало, но я буду жить достойно. Я не буду жить со страхом. Я хочу своей смелостью поделиться с другими. Сейчас люди в Мариуполе, которых оккупанты просто взяли в заложники, находятся в условиях намного хуже, чем я. У меня сердце кровью обливается за Чернигов, за Изюм, за Мариуполь. Тем более, что в Мариуполе у меня есть знакомые. Каждый раз, когда мне приходит месседж от них, я радуюсь: "Слава Богу, они живы". И вот так живу от месседжа до месседжа", – поделилась Огневич.

Как писал OBOZREVATEL, ранее пророссийские власти аннексированного Крыма лишили Злату Огневич звания "Заслуженная артистка Автономной Республики Крым" из-за ее активной антивоенной позиции, а также "русофобских действий и высказываний". Звезда отреагировала на такую новость весьма радостно. Подробнее – в нашем материале.