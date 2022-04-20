Злату Огневич лишили звания Заслуженная артистка Крыма: певица отреагировала

Пророссийские власти аннексированного Крыма лишили известную украинскую певицу Злату Огневич звания "Заслуженная артистка Автономной Республики Крым" из-за ее активной антивоенной позиции, а также "русофобских действий и высказываний". Звезда отреагировала на такую новость весьма радостно. Она призналась, что ей было почетно попасть в список тех, кто поддерживает Украину.

Кроме Огневич, госнаграду также забрали у боксера Александра Усика, который родился в Симферополе, а также украинских экс-президентов Леонида Кучмы и Леонида Кравчука. Об этом певица сообщила поклонникам в своих Instagram-stories.

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Вокалистку удивило, что ее решили лишить звания только сейчас, ведь она осуждала агрессию Кремля и аннексию Крыма еще с 2014 года.

Тогда же знаменитости предлагали стать лицом рекламной кампании полуострова, на что Огневич не согласилась, поскольку придерживалась позиции: "Крым – это Украина".

Артистка обратилась к так называемому "Госсовету Республики Крым", который и инициировал лишение певицы награды, намекнув на низкий уровень образования руководства.

"Я думала, что это произошло давно, еще со времен аннексии, потому что я говорила и говорю, что Крым – это Украина! Удивительно, что они решили сделать это только сейчас. Что я могу сказать вам, мои не друзья из Крыма, я вам советую читать книги и развивать свой интеллект, а не заниматься популизмом", – ответила Огневич.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Злата Огневич рассказала о плохих предчувствиях, которые появились у нее за день до войны. Звезда, гуляя по Киеву 23 февраля, предложила маме сделать фото "в память об этом времени".