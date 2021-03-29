Внука Елизаветы II застали врасплох с замужней женщиной

43-летний внук королевы Елизаветы, Питер Филлипс навестил замужнюю женщину по имени Линдси, из-за чего у него были неприятности. Ее соседи вызвали полицию и члену королевской семьи пришлось оправдываться.

Произошла эта ситуация, когда Питер отправился из графства Глостершир в Шотландию, преодолев расстояние в 740 километров. Об этом пишет издание Daily Mail.

40-летняя Линдси Уоллес является школьной подругой его младшей сестры Зары. Несмотря на строгие правила карантина, введенные в стране, королевский внук все-таки не упустил возможности повидаться со старой знакомой. Однако визит обернулся для него негативными последствиями.

Питер Филлипс заявил, что приехал в Шотландию по делам, которые связаны с его новым бизнесом. Но полицейские не были удовлетворены таким ответом, сказав, что это лишь предлог.

Отметим, что Питер в прошлом году расстался с супругой Отэм. А пока еще замужняя Линдси тоже подала на развод с мужем, но официально их брак еще не расторгнут. СМИ пишут, что между старыми знакомыми есть нечто большее, чем просто дружба.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыта реакция Елизаветы II на скандальное интервью Маркл и Гарри. Она сильно расстроена тем, что пара сказала в нем, в том числе про расизм в семье.