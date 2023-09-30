Внук Пугачевой решил, что его хотят убить в США: какая невинная шутка довела россиянина до паники

У внука российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой – сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова – случилась паническая атака в США. Молодой музыкант-эмигрант решил, что его хотят убить.

К таким выводам он пришел, когда увидел на дверце своего авто резиновую утку в костюме персонажа комиксов Джокера. Как позже выяснилось, артист просто не знал о невинной американской традиции – подкладывать игрушку владельцам Jeep (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пресняков признался, что страдает от паранойи, с тех пор как переехал из России. Пик волнения случился, когда на своем внедорожнике внук Пугачевой увидел маленькую утку. Музыкант решил, что это детонирующее устройство.

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"Я запараноил, сел со стороны соседней двери, резко дернул водительскую дверь, уточка улетела, а я удрал", – прокомментировал инцидент россиянин.

Как позже объяснили Преснякову, у американцев существует традиция, предусматривающая передачу этих уточек водителям других автомобильных марок Jeep. Так игрушки переходят от одного владельца к другому. Никакой опасности в неожиданном "сюрпризе" не было.

Напомним, внук Примадонны убежал в Америку год назад. Он пешком пересек эстонскую границу, а оттуда улетел в Штаты, где устроился на работу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в прошлом году российские СМИ распространили фейк о том, что внука Пугачевой мобилизовали прямо во время репетиции в театре. Пресняков ответил на вбросы псевдо-журналистов всего одним словом.

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