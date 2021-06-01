Внучка Ротару в коротких шортах и с оголенным прессом отметила 20-летие. Фото

Внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко поделилась фотографией, на которой позировала в коротких шортах и топе на фоне красивого пейзажа. Она опубликовала снимок в честь своего дня рождения.

На странице в Instagram девушка разместила соответствующий кадр (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). София выбрала для особого случая спортивный наряд бледно-салатового цвета, который дополнила распущенными волосами и минимальным количеством макияжа.

Кроме того, также Евдокименко показала своего возлюбленного Дениса Жаданова, который является IT-предпринимателем. Они были запечатлены в машине: Соня позировала в солнцезащитных очках круглой формы, тогда как ее бойфренд был в светлой футболке и классических джинсах. Его летний образ также завершали солнцезащитные очки.

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Подписчики в комментариях написали, что влюбленные выглядят счастливыми вместе. А также они пожелали имениннице исполнения всех желаний.

Коротко о знаменитости:

София Евдокименко – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий.

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design.

Вместе с возлюбленным Денисом Жадановым девушка живет в Майями. Там Соня строит карьеру модели, а Денис ведет бизнес. Сам Жаданов родом из Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внучка Софии Ротару София Евдокименко поделилась кадром, на котором позировала в сексуальном бикини ярко-голубого цвета. Она появилась трусиках с завязками по боках, бюстгальтер от купальника был декорирован вставными кольцами.