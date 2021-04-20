19-летняя внучка Ротару в бикини позировала на безлюдном пляже. Фото

19-летняя внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко поделилась кадром, на котором позировала в сексуальном бикини ярко-голубого цвета.

На своей странице в Instagram девушка выложила соответствующий снимок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Она появилась трусиках с завязками по боках, бюстгальтер от купальника был декорирован вставными кольцами. Свой образ София дополнила аккуратным украшением на шее, солнцезащитными очками квадратной формы и распущенными волосами.

Внучка украинской артистки поставила отметку, что находится на острове Кауаи (США).

"Сброс выходных", – подписала публикацию София.

Коротко о знаменитости:

София Евдокименко – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий.

София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design.

Она встречается с украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым, который на данный момент проживает в США.

Пара вместе живет в Майями. Там Соня строит карьеру модели, а Денис ведет бизнес. Отметим, что сам Жаданов родом из Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соня Евдокименко поделилась с поклонниками серией снимков из новой фотосессии, на которой позировала в пикантном наряде. Внучка Ротару появилась в черном боди, которое подчеркивало ее тонкую талию, а также массивных ботинках на толстой подошве. Волосы девушка собрала в хвост, а на одном из снимков – распустила их.