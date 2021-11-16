Внезапно умер известный скульптор – автор знаковых памятников Харькова. Фото

В Турции на 60-м году жизни умер известный скульптор, народный художник Украины Сейфаддин Гурбанов. Он был автором многих знаковых для Харькова памятников и лауреатом международных наград.

О внезапной смерти 16 ноября сообщается на сайте Харьковского горсовета. По данным Telegram-канала "Веха", смерть наступила от осложнений, вызванных коронавирусом (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На брифинге заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан уточнила, что художник скончался в Турции, передает "24 канал".

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Глава города Игорь Терехов отметил, что работы Гурбанова создали нынешний скульптурный вид Харькова, а с его смертью ушла целая эпоха. По словам мэра, памятники и скульптуры автора стали визитными карточками города и получили народную любовь.

Сейфаддин Гурбанов был автором таких памятников: нобелевскому лауреату Илье Мечникову, архитектору Алексею Бекетову, "Скрипач на крыше", "Первая учительница", "Инспектор ГАИ", "Древо жизни".

Также он создал несколько в других городах: Муслиму Магомаеву в Киеве, Григорию Сковороде в Любляне.

Гурбанов был лауреатом наград "Золотой Ягуар", "Европейское качество", "Высшая проба", "Золотой меркурий", "1000-летие".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе умер известный украинский художник Александр Ройтбурд. Он был директором Одесского художественного музея. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.