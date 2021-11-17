Влад Яма показал редкое фото с усатым Зеленским

Украинский хореограф Влад Яма поделился забавным архивным снимком, на котором изображен президент Украины Владимир Зеленский с усами. Фотография 2006 года насмешила поклонников и вызвала чувство ностальгии.

Кадр был запечатлен на съемках самого первого сезона проекта "Танці з зірками" на 1+1, где Зеленский и Яма боролись в финале за первое место. Раритетное фото танцор опубликовал на личной страничке в Insagram. Им он поздравил работников телевиденья с профессиональным праздником (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поздравляю с Днём работника радио, телевидения и связи Украины! Получается, и мой профессиональный праздник. На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране. Кого узнали?", – подписал публикацию хореограф.

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Помимо молодого, тогда еще актера студии "Квартал-95", Зеленского и Влада Ямы на снимок попали их партнерши – танцовщица Елена Шоптенко и певица Наталья Могилевская. А также телеведущая Руслана Писанка с партнером Николаем Коваленко и исполнитель Виталий Козловский в образе капитана Джека Воробья.

Тогда будущий государственный деятель вместе с Шоптенко одержали победу в проекте, а Могилевская и Яма заняли второе место. Попали в тройку лидеров и пират Козловский с танцовщицей Ксенией Горб.

Первый сезон культового шоу вышел на экраны 8 октября 2006 года, а совсем скоро, 26 ноября, его финальный эпизод будет отмечать 15-летний юбилей.

Подписчиков Ямы снимок насмешил и растрогал. Они назвали этот состав шоу самым сильным и интересным за всю историю "Танців з зірками".

Коротко о проекте:

"Танці з зірками " – украинская адаптация танцевального шоу ВВС под названием "Strictly Come Dancing" , которое вышло в Великобритании в 2004 году. В Украине проект стартовал в октябре 2006 года на телеканале 1+1. Его ведущими стали Юрий Горбунов и Тина Кароль. Дирижировал оркестром Максим Кузин.

В первых двух сезонах участников оценивали Григорий Чапкис, Елена Коляденко и Алексей Литвинов.

5 сентября этого года на 1+1 стартовал очередной сезон шоу. В жюри сидят Екатерина Кухар, Влад Яма и Макс Чмерковский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Влад Яма заинтриговал зрителей заявлением, что появится в следующем сезоне "танцев" в качестве участника. Однако хореограф назвал одно условие.