Влад Яма изменил имидж: за дело взялся 6-летний сын звездного танцора

Популярный украинский хореограф Влад Яма доверил своему 6-летнему сыну Леону работу барбера. Мальчик с помощью электробритвы лишил звездного отца бороды, однако оставил гусарские усы. Сам танцор на этом решил не останавливаться и кардинально изменил имидж.

Поклонники удивились обновленному образу Ямы и отметили, что ему очень идет отсутствие бороды. Снимками "помолодевшего" лица 39-летний артист поделился на личной странице в Instagram.

Изначально главный судья шоу "Танці з зірками" продемонстрировал подписчикам в соцсетях, как сосредоточенно и ловко его сын обращается с электробритвой. Ребенок решил оставить на лице папы хотя бы немного волос, однако тот вскоре самостоятельно взялся за дело.

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Долгие годы хореограф появлялся на публике исключительно с густой и ухоженной бородой, однако, очевидно, ему захотелось экспериментов. Отдыхая с женой и сыном в Майами, Яма "вернулся в 2007".

"Ну, привет, 2007! Жена не узнаёт, ветерком непривычно обдувает, чувствую себя голеньким, но в целом хорошо", – подписал фото в новом имидже Яма.

Однако называть этот образ новым – весьма неправильно. Наоборот, фанаты вспомнили, как выглядел их кумир около 15-ти лет назад, когда являлся участником танцевального шоу в паре с певицей Натальей Могилевской. Подписчики оставляли в комментариях комплименты "голому лицу" Ямы.

"Помолодел", "Как в старые добрые времена", "Вам очень идет", "Действительно, как будто с 2007 года", "Моложе стал лет на 10", "Красавчик", "Голый, совсем голый", "Вот это другое дело", – оставляли комментаторы под фото свои отзывы.

Коротко о звезде:

Влад Яма – 39-летний украинский хореограф, а также судья телевизионных проектов "Танцюють всі!", "Україна має талант" (СТБ), "Танці з зірками", "Лига Смеха" (1+1).

В паре с певицей Наталией Могилевской был участником, а потом членом жюри в "Танцях з зірками". Именно это шоу подарило Яме первую широкую известность.

Со своей супругой Лилией познакомился в 2007 году. Предложение будущей жене Яма сделал в новогоднюю ночь-2014. Через полтора года у пары родился сын Леон.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Яма владеет роскошной однокомнатной квартирой в элитном киевском ЖК "Нью-Йорк концепт хаус". Цена такого жилья варьируется от 1,5 до 3,3 млн гривен.