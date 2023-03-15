Влад Дарвин признался, почему ему до сих пор больно за предательство Ани Лорак: был уверен, что она поддержит Украину

Популярный украинский композитор и певец, автор многих хитов известных исполнителей Влад Дарвин высказался о предательской позиции своей коллеги Ани Лорак, песни для которой он также писал. Музыкант честно признался, что не ожидал от уроженки города на Буковине, обладательницы звания "народная артистка Украины" такого циничного поведения. Он был уверен, что после полномасштабного вторжения Лорак одумается и поддержит свой народ.

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Вместо этого певица решила замалчивать геноцид соотечественников и продолжила жить в стране-террористке России. Дарвин не скрывает, что ему до сих больно и неприятно от такой позиции коллеги. Своими мыслями на этот счет он поделился в интервью Алине Доротюк для ее одноименного YouTube-канала.

Музыкант рассказал, что последний раз сотрудничал с Лорак в 2014 году. Песня, которую он для нее написал, вышла в 2016-м.

"На тот момент единственный такой серьезный репутационный пробел – у нее были "Самовары", которые она получила в Кремле. Но после того она отменила все концерты в Кремле, она отменила все концерты в Крыму, она приостановила деятельность в России и выпустила клип "Мальви". Мы с ней тогда встретились, и я был уверен, что она поддерживает Украину. Учитывая ее двадцатилетнюю работу под флагом Украины, учитывая ее статус народной артистки, учитывая ее буковинские корни, у меня не было оснований считать, что в решающий момент она не поддержит народ Украины. Далее эти ошибки уже носили какой-то системный характер, я вообще по-другому оценил возможность сотрудничества с ней и ее жизненные приоритеты", – поделился Дарвин.

Исполнитель считает, что Ани Лорак получила звание народной артистки не просто так, ведь она около 20 лет выступала на украинской сцене. Однако теперь предательница точно не заслуживает на любовь, доверие и какое-либо понимание от украинцев.

"Народный артист – это не просто звание. Это проявление любви, уважения и доверия народа к музыканту, творческой личности. И это история в 20 лет, вы понимаете? Ани Лорак она же с 1994 профессионально работает на сцене. Это долгая история отношений, и когда она завершается таким тупиком, это безусловно больно", – прокомментировал Дарвин.

Как писал OBOZREVATEL, Ани Лорак продолжает радовать российскую аудиторию новыми работами. Путинистка в который раз анонсировала в личном блоге новый альбом, тем самым нарвавшись на критику подписчиков. Вокалистка спросила, ждут ли фолловеры ее композиций, и получила честный ответ.

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