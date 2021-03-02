Витвицкая показала себя в элегантном костюме и с мокрыми волосами. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Соломия Витвицкая поделилась пикантными фото

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась с поклонниками серией пикантных снимков.

Так, на них знаменитость позировала в элегантном черном костюме. Свой образ она дополнила макияжем smoky eyes и прической с эффектом мокрых волос. Соответствующие черно-белые снимки Витвицкая опубликовала на личной странице в Instagram.

"Эта съемка была вечером, а до этого был долгий и насыщенный день. Как только я зашла в студию вся усталость куда-то делась и началась магия!" – написала ведущая.

Соломия Витвицкая в пикантной фотосессии
Соломия Витвицкая в пикантной фотосессии
Соломия Витвицкая в пикантной фотосессии

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Витвицкой. Они засыпали звезду комплиментами.

"Вы невероятно красивая", "Фото – супер", "Шикарно", "Огонь", "Роскошная", – написали люди.

Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами
Поклонники засыпали звезду комплиментами

Напомним, что несколько недель тому назад Соломия Витвицкая шокировала новостью о разводе с мужем. Вместе с Владом Кочатковым они прожили восемь лет. Несмотря на разрыв, телеведущая заявила, что хочет остаться с бывшим супругом хорошими друзьями, которые всегда готовы прийти друг другу на помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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