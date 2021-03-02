Витвицкая показала себя в элегантном костюме и с мокрыми волосами. Фото

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая поделилась с поклонниками серией пикантных снимков.

Так, на них знаменитость позировала в элегантном черном костюме. Свой образ она дополнила макияжем smoky eyes и прической с эффектом мокрых волос. Соответствующие черно-белые снимки Витвицкая опубликовала на личной странице в Instagram.

"Эта съемка была вечером, а до этого был долгий и насыщенный день. Как только я зашла в студию вся усталость куда-то делась и началась магия!" – написала ведущая.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантной публикации Витвицкой. Они засыпали звезду комплиментами.

"Вы невероятно красивая", "Фото – супер", "Шикарно", "Огонь", "Роскошная", – написали люди.

Напомним, что несколько недель тому назад Соломия Витвицкая шокировала новостью о разводе с мужем. Вместе с Владом Кочатковым они прожили восемь лет. Несмотря на разрыв, телеведущая заявила, что хочет остаться с бывшим супругом хорошими друзьями, которые всегда готовы прийти друг другу на помощь.

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