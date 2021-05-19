Витвицкая показала постельное фото из Грузии

Популярная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно побывала на отдыхе в Грузии, поделилась пикантным фото из постели. Она позировала на кровати, прикрыв обнаженное тело одеялом.

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). В кадре она загадочно смотрела в сторону, волосы у нее были собраны в небрежный пучок.

"Доброе утро! Фотосессия! Зная, насколько моя знакомая любит фотографировать – отрицать не имеет смысла. Поэтому мы охотно будем твоими моделями. Тем более, что интерьер отеля только способствовал вдохновению. Соседям в то утро тоже повезло", – поделилась впечатлениями звезда.

Поклонники оценили смелый эксперимент, поэтому в комментариях оставляют комплименты. Вот некоторые из них:

"Красотка!", "Вау, какая ты зажигательная", "Класс!", "Богиня", "Красота".

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