Витовская объяснила, почему в 2014 году украинские звезды еще ездили в Россию, а сейчас прозрели

Украинская актриса Ирма Витовская объяснила, что звезды, которые после аннексии Крыма и оккупации Донбасса продолжили давать концерты в России – просто боялись за свою карьеру и зарабатывали деньги. Актриса отметила, что лучше поздно изменить мнение, чем никогда.

Об этом актриса рассказала в интервью "Суспільному". Однако Витовская заявила, что некоторые звезды "переобулись" и вдруг осудили войну, гастролируя по Европе.

"Деятели культуры просто зарабатывали. Это их профессия, они так кормили себя, я тоже не сразу отказалась в 2014-м. Однако сейчас многие звезды взяли оружие, пошли воевать, волонтерят, пишут обращение – это касается и коллег в шоу-бизнесе", – написала Витовская.

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Однако звезда кино предостерегла, что нужно разделять артистов, которые активно поддерживали президента России Владимира Путина, а затем вдруг сменили позицию и организовали туры по Европе.

Например, певица Анна Нетребко, которая фотографировалась с флагом ОРДЛО, а сейчас будто бы против войны и дает концерты за границей. Когда начались реальные санкции в отношении граждан России, они убегают в Европу и жалуются. Витовская отметила, что коллег, поддерживающих вооруженное нападение РФ на Украину, для нее больше не существует.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Витовская рассказывала, почему россияне и украинцы в ближайшее время не помирятся. Даже украинские дети, которые не разговаривают о войне – видят все вокруг и знают, кто это сделал.

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