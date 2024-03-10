Виталий Козловский станет отцом: еще недавно певец жаловался на тщетные попытки зачать ребенка

Певец Виталий Козловский, недавно объявивший о браке, похоже, скоро станет отцом. Об этом OBOZ.UA сообщило несколько источников из окружения певца.

Сам исполнитель пока публично не подтверждал эту информацию, как до сих пор не рассекретил имени своей избранницы. Ранее исполнитель в интервью рассказывал, что мечтает о ребенке, но эти планы какое-то время не осуществлялись.

На днях OBOZ.UA сообщал, что супругой певца может быть его менеджер и пиарщица Юлия Бакуменко. Она длительное время работает пиар-директором артиста, сопровождает его в поездках. Юлия Бакуменко много лет была поклонницей творчества Виталия Козловского. У них на страницах есть множество фотографий в объятиях друг друга, на уютных посиделках с друзьями, прогулках и т.д.

Ранее Виталий Козловский публично подтверждал информацию, что он не одинок и имеет избранницу. Однако подробности тщательно скрывал. Мол, предпочитает рассказывать исключительно о творчестве.

"Зачем рассказывать об этом? – возмущался Козловский вопросами личной жизни в интервью блогеру Славе Демину. – Я буду лучше рассказывать о своей музыке. Вот когда мне станет интересно об этом говорить или когда я опустею в плане творчества, но мне надо будет как-то себя держаться на плаву, как это было раньше, то я буду перекрывать какими-то личными историями и хайпами. Сейчас я не вижу необходимости высвобождать свои трусы".

Между тем, в том же интервью годичной давности исполнитель признался, что готов стать отцом. И они с избранницей работают над этим вопросом, но пока попытки зачать ребенка не увенчались успехом: "Я уже давно к детям готов. Но не всегда все так просто: засунул-высунул – и уже у тебя ребеночек родился. Сейчас я не знаю, с чем это связано: или с климатом, или, возможно, с моими бессонными ночами. Или с перегрузкой в спортзале, я не знаю. Работаем. Боже, я все выдал!"

Виталий Козловский также добавил, что обращался за консультацией к медикам, которые не нашли у него проблем: "Ходил к специалистам. Все анализы сдавал, все отлично, все прекрасно. Но так бывает, что нужно подождать".

Несколько дней назад OBOZ.UA обратился к Юлии Бакуменко за комментарием по поводу беременности, однако ответа мы не получили.

Тем временем Юлия Бакуменко чувственно поздравила певца с днем рождения в своем Instagram. Она выложила в соцсеть снимок исполнителя, который подписала: "На этом фото июнь, 6 утра, я иду провожать тебя на полигон с запухшими от слез глазами и даже не представляю, сколько всего впереди. И ужасного, и очень счастливого. Этот год открыл такого тебя, что моей гордости за тебя нет предела. Люблю к небу! C Днем рождения".

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