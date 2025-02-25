Виталий Козловский в первый день рождения сына показал, как он вырос, и рассказал о внутренних изменениях. Видео

Украинский певец Виталий Козловский отметил первый день рождения своего сына Оскара, поделившись трогательным видео и откровенными размышлениями об отцовстве. По его словам, именно сын научил его по-другому смотреть на мир: ставить приоритеты, быть ответственным, ценить жизнь и не бояться перемен.

Видео дня

В своем Instagram артист опубликовал видео, в котором показал, как вырос его малыш через год. Вместе с теплыми семейными моментами Козловский написал эмоциональное сообщение, в котором рассказал, как изменилась его жизнь после рождения сына.

"25 февраля 2024 года жизнь изменилась навсегда. Потому что в ней появилось большое счастье – наш Оскар. Я всегда думал, что когда появляется ребенок, ты должен стать для него учителем и наставником. А оказалось, все наоборот... Сын! Ты еще совсем маленький, но именно ты нас учишь жизни: мотивируешь двигаться вперед, не останавливаться и стремиться к большему", – признался певец.

Так, Виталий Козловский отметил, что готов быть для сына "каменной стеной" и опорой.

"Все что мы делаем – это то, с чего ты будешь брать пример. Заботиться о себе и ценить себя, потому что родители – это твоя каменная стена и опора, это те, кто всегда за тебя и очень много в твоей жизни зависит от нас, нашего здоровья и наших возможностей. Расставлять приоритеты, строить планы, быть ответственными взрослыми, которые мгновенно становятся детьми, готовыми к любым приключениям и играм вместе с тобой!" – добавил он.

Поклонники исполнителя засыпали его комментариями, поздравляя Оскара с днем рождения и желая малышу счастливой жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, что Козловский восхищал новогодней фотосессией сына, который похож на звездного отца как две капли воды. Мальчик позировал на камеру в тематическом костюме главного героя зимних праздников – Санта-Клауса.

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