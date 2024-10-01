Виталий Козловский раскрыл, где служит с весны этого года и какие задачи перед ним поставило командование

Украинский певец Виталий Козловский рассказал, где проходит военную службу. Артист признался, что весной 2024 года его перевели в 22 отдельную механизированную бригаду, которая участвовала в боях за Клещеевку, Андреевку и Часов Яр.

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Об этом стало известно из Instagram-страницы звезды. "А еще на ее (ОМБр. – Ред.) плечах очень рискованная и сложная операция – бригада стала одной из первых, кто вошел в Курскую область, – говорится в сообщении. – Пока командование поручило мне 2 задачи. Первая – это обеспечение бригады всем необходимым для выполнения боевых задач. Вторая моя задача – патронат. Другими словами закрытие потребностей семей погибших и без вести пропавших воинов". Козловский призвал поддержать его сбор на FPV-дроны, приуроченный ко Дню защитников и защитниц.

Напомним, летом 2023-го певец пополнил ряды Национальной гвардии и находился на Донбассе, впоследствии перейдя в подразделение ВСУ. В марте этого года исполнитель признался, что сменил место службы – стал частью Национального президентского оркестра Министерства обороны Украины. Тогда Козловский заметил, что в армии он не солист и не музыкант, а рядовой солдат, выходящий в наряды и занимающийся военным делом.

Несмотря на службу, звезда находит время для своей семьи. Недавно артист впервые показал лицо 7-месячного сына Оскара и посвятил наследнику чувственную песню. Фото и видео – можно увидеть по ссылке.

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