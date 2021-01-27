Винник рассказал, как менял голос на шоу "Маска" и назвал своего фаворита

Украинский певец Олег Винник, выступивший в шоу "Маска" в образе Буйвола, признался, что ему пришлось прибегнуть к некоторым манипуляциям с голосом на проекте.

Так, артист заявил, что никаких специальных "аппаратов" для этого не использовал, а сам маскировал голос. Он также добавил: чтобы максимально запутать жури – Олю Полякову, Настю Каменских, Андрея Данилко и DZIDZIO, многие участники шоу меняют тембр своего звучания. Одни начинают петь "горлом", а другие – "грудью". Такими подробностями Винник поделился в программе "Ранок з Україною" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В этом и заключается тайна "не своего голоса", чтобы запутать звездных детективов шоу "Маска", – рассказал певец.

Также Винник признался, что его фаворитом на проекте "Маска" является звездный участник в образе Солнца.

Напомним, что Олег Винник в первом эфире шоу "Маска" выступил в образе Буйвола. Он исполнил песню Кристины Соловий "Тримай", которую стилизировал под Rammstein. В конце эфира певец заявил, что хочет снять маску, чтобы открыть свою настоящую личность. После чего добавил, что является пятым звездным детективом проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети предположили, что под маской Крапанки может скрываться Руслана Писанка или Alyona Alyona. Крапанка – украинский символ весны и радости.