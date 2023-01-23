Виктория Варлей из ''Холостяка-12'' призналась, что делала аборт: я хочу, чтобы тот врач горел в аду

Украинская актриса и участница 12-го сезона романтического шоу "Холостяк" (СТБ) Виктория Варлей призналась, что делала аборт. Это произошло еще до ее участия в любовном реалити, а также до отношений с коллегой, звездой сериалов "Поймать Кайдаша", "Крепостная" и других Тарасом Цымбалюком.

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На тот момент Варлей было 32 года. Она забеременела от возлюбленного, но была вынуждена избавиться от ребенка по рекомендации врачей. Об этом она рассказала в интервью в интервью на YouTube-канале "Олицкая".

"Это был парень до Тараса. Я забеременела. Он принимал какие-то лекарства, с которыми нельзя было зачать ребенка. Я не знаю, как тот врач, который прописал ему это лекарство, не предупредил об этом. Я хочу, чтобы тот врач горел в аду. Потому что, когда мы это выяснили, я уже была почти на третьем месяце беременности", – начала Виктория.

По словам актрисы, она не хотела делать аборт, но все специалисты, к которым она обращалась, убеждали ее в обратном. Говорили, что ребенок не проживет и года, а любое лечение окажется дорогим и безуспешным.

"Я рыдала. Меня когда вели на эту операцию, я потеряла сознание. И это было впервые в моей жизни, когда я потеряла сознание... Парню прописали какие-то очень-очень сильные гормональные лекарства. И мне все врачи сказали, что Вика, на УЗИ не покажет. Ты родишь ребенка, ребенок не доживет даже до одного года. Ты потратишь все деньги, продашь квартиру, машину – ребенка не спасут. Трудно было", – поделилась Варлей.

Сейчас Виктория надеется все же стать мамой. Более того, девушка верит, что у нее может быть двойня.

"Мы нашли врача здесь (Майами – ред.). Я сейчас сдаю все анализы. Но, дело в том, что я и в Киеве сдавала все анализы, у меня все супер. Более того, у меня овулируют два яичника. То есть это вероятность двойни. Я всегда думаю, что, возможно, Бог сделал именно так, что возможно мне дадут сразу двух детей. Хочется двух детей", – прокомментировала участница "Холостяка-12".

Напомним, Виктория Варлей в пост-шоу романтического реалити на СТБ удивила новостью о своем замужестве. Актриса рассказала, что после завершения проекта встретила мужчину мечты, с которым сыграла свадьбу. Избранника девушки зовут Петр, он уже более 30 лет живет в США.

Как писал OBOZREVATEL ранее, бывшему парню Виктории Варлей Тарасу Цымбалюку прислали повестку. Актер уже прошел медосмотр и стоит в очереди. Так как артист не служил в армии и не имеет военной подготовки, он был ошарашен данной новостью.

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