Участница ''Холостяка'' с Топольским вышла замуж: что известно об избраннике актрисы. Фото

Участница "Холостяк-12" Виктория Варлей в пост-шоу романтического реалити на СТБ удивила новостью о своем замужестве. Актриса рассказала, что после завершения проекта встретила мужчину мечты, с которым сыграла свадьбу. Избранника девушки зовут Петр, он уже более 30 лет живет в США.

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Фотографию со своим спутником Варлей разместила в Instagram. Она отметила, что сейчас чувствует себя абсолютно счастливой и призвала аудиторию не сомневаться в себе. Виктория сообщила – ее возлюбленный не любит камер и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Фолловеры засыпали актрису вопросами в личном блоге. Она охотно делится подробностями из своей жизни и информацией о муже. Знаменитость отметила, Петр первые годы жизни провел в Амстердаме, после чего с семьей переехал жить в Финляндию. Однако родители приняли окончательное решение обосноваться в Америке. Мужчина – россиянин, но с первых дней войны поддерживает Украину и помогает ВСУ.

Избраннику Виктории 47 лет, он является предпринимателем и управляющим хедж-фонда (инвестиционный фонд, ориентированный на максимизацию доходности при заданном риске или минимизацию рисков для заданной доходности). Как сообщила украинка, после "Холостяка" она вернулась в Майами, где встретила Новый год с Петром. Он признался о своем разводе, после чего пара решила обручиться.

"Я всегда знала, что выйду замуж только один раз, и это будет лучший мужчина, поэтому я так долго его ждала. Я никогда не зацикливалась на возрасте, для меня – это "совковое" мышление, которое, к сожалению, присуще многим. Девушки, не слушайте тех, кто пытается вам вбить в голову какие-то рамки и правила, для всего есть свое время", – написала артистка в Instagram.

Ранее OBOZREVATEL писал, что бывшему парню Виктории Варлей Тарасу Цымбалюку прислали повестку. Мужчина уже прошел медосмотр и стоит в очереди. Так как актер не служил в армии и не имеет военной подготовки, он был ошарашен данной новостью.

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