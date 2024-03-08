Виктор Андриенко, живший в России, рассказал о позиции Александра Цекало: он проклял ту страну

Украинский актер и режиссер Виктор Андриенко, до 2014 года активно сотрудничавший с россиянами, рассказал о политической позиции своего коллеги-уроженца Киева Александра Цекала, с которым снимался в известных комедийных шоу "Большая разница" и "Большая разница по-украински". С началом полномасштабного вторжения последний сбежал из России, продав все свое имущество, и "проклял ту страну".

В интервью "Наодинці" Виктор Андриенко признался, что почти не общается с давним другом, ведь Цекало уехал в Соединенные Штаты Америки. Сейчас он продолжает свою кинокарьеру.

"Он поехал в Америку. Он проклял ту страну. Сказал: "Я проклинаю, я не хочу ничего о ней даже слышать". Продал все, что у него было и сейчас где-то в Голливуде работает, как и Роднянский", – с улыбкой сообщил актер.

Андриенко не зря выбрал Роднянского для сравнения, ведь он с Цекалом – уроженцы Украины, оба зарабатывали российские кровавые рубли, и оба после начала полномасштабного вторжения выехали в США и развивают свою карьеру там, вместо того, чтобы вернуться на Родину. Впрочем, Цекало, в отличие от своего коллеги, ни разу не высказывался публично о войне.

Напомним, 64-летний Виктор Андриенко с началом полномасштабного вторжения не выехал за границу и до сих пор находится в Украине. До 2012 года он активно пополнял "ящик" культурных проектов России, но каждый раз возвращался в Украину и работал еще и на Родине. Известный актер участием в "Шоу долгоносиков" и является украинским голосом Добби из "Гарри Поттера".

Ранее OBOZ.UA также писал об украинке Таисии Повалий, которая предала свою Родину и отправилась искать лучшей судьбы в России, поддерживая оккупационный режим. В настоящее время она цинично спела советскую военную песню как гимн Всемирного фестиваля молодежи с китайской оперной певицей, исполняющей "Катюшу" на руинах Драматического театра в Мариуполе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!