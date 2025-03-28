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Весил более 100 кг. Телеведущий Фима Константиновский шокировал похудением почти на 30 килограммов за четыре месяца

Оксана Гейдор
Шоу
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Весил более 100 кг. Телеведущий Фима Константиновский шокировал похудением почти на 30 килограммов за четыре месяца

Юморист и телеведущий Фима Константиновский за четыре месяца похудел почти на 30 килограммов. Однако, по словам артиста, секрет его фантастического превращения заключается не в правильном питании или занятиях спортом.

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Об этом Фима Константиновский рассказал в интервью OBOZ.UA. Артист поделился своей историей стройности, однако предупредил, что не рекомендует никому ее повторять.

Весил более 100 кг. Телеведущий Фима Константиновский шокировал похудением почти на 30 килограммов за четыре месяца

"Должен предупредить: мой способ точно не пример для тех, кто хочет сбросить вес, – делится артист. – В 19 лет я весил более 100 килограммов. Решил избавиться от лишних. Я очень азартен, поэтому у меня не хватило бы терпения худеть на три килограмма ежемесячно. Потому проводил несколько дней без еды, потом ел небольшими порциями и повторял процедуру. Это сейчас я понимаю, что делал неправильно, но такова была моя история".

Весил более 100 кг. Телеведущий Фима Константиновский шокировал похудением почти на 30 килограммов за четыре месяца

"Сейчас у меня нет секретов похудения, – добавляет Константиновский. – Обожаю есть! Но стараюсь худеть и приводить себя в форму перед съемками, чтобы увереннее чувствовать себя в кадре. Также на съемочные дни прошу оставлять в гримерке разные полезности: овощи, батончики, энергетики без сахара. А потом жалею об этом. Ибо каждый раз оглядываюсь на съемках, а есть нечего!"

Ранее OBOZ.UA писал, что звездная фитнес-тренер Анита Луценко опровергла самый распространенный миф о похудении. По словам тренера популярного телепроекта "Взвешенные и счастливые", только спорта для потери округлых форм недостаточно, а правильное питание – это не только низкокалорийные продукты.

Полное интервью с Фимой Константиновским читайте на OBOZ.UA здесь.

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