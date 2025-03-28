Весил более 100 кг. Телеведущий Фима Константиновский шокировал похудением почти на 30 килограммов за четыре месяца

Юморист и телеведущий Фима Константиновский за четыре месяца похудел почти на 30 килограммов. Однако, по словам артиста, секрет его фантастического превращения заключается не в правильном питании или занятиях спортом.

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Об этом Фима Константиновский рассказал в интервью OBOZ.UA. Артист поделился своей историей стройности, однако предупредил, что не рекомендует никому ее повторять.

"Должен предупредить: мой способ точно не пример для тех, кто хочет сбросить вес, – делится артист. – В 19 лет я весил более 100 килограммов. Решил избавиться от лишних. Я очень азартен, поэтому у меня не хватило бы терпения худеть на три килограмма ежемесячно. Потому проводил несколько дней без еды, потом ел небольшими порциями и повторял процедуру. Это сейчас я понимаю, что делал неправильно, но такова была моя история".

"Сейчас у меня нет секретов похудения, – добавляет Константиновский. – Обожаю есть! Но стараюсь худеть и приводить себя в форму перед съемками, чтобы увереннее чувствовать себя в кадре. Также на съемочные дни прошу оставлять в гримерке разные полезности: овощи, батончики, энергетики без сахара. А потом жалею об этом. Ибо каждый раз оглядываюсь на съемках, а есть нечего!"

Ранее OBOZ.UA писал, что звездная фитнес-тренер Анита Луценко опровергла самый распространенный миф о похудении. По словам тренера популярного телепроекта "Взвешенные и счастливые", только спорта для потери округлых форм недостаточно, а правильное питание – это не только низкокалорийные продукты.

Полное интервью с Фимой Константиновским читайте на OBOZ.UA здесь.

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